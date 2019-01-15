МРСК Северо-Запада построила две подстанции для угольных шахт Республики Коми

Филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" (группа компаний "Россети") завершил строительство двух новых подстанций 110/6 кВ "Синега" и "Радуга" в Воркуте. Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить выработку угля на шахтах АО "Воркутауголь". Общая стоимость проектов - почти 600 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию подстанций по договору технологического присоединения к электрическим сетям даст дополнительные 15 МВт мощности для шахты "Заполярная" и 6 МВт для шахты "Комсомольская".



При реализации инвестиционного проекта применялись оборудование и материалы российских производителей, а также современные технологии: "цифровые" системы позволят обеспечить автоматизированное дистанционное управление оборудованием подстанций, а также сбор и передачу телеметрических данных на оперативно-диспетчерский пункт.



Для подстанций построено почти 15 км линий электропередачи 110 кВ на металлических решетчатых и многогранных стальных опорах с особыми фундаментами. Такие опоры позволяют эксплуатировать ЛЭП на Крайнем Севере в районах вечной мерзлоты.

