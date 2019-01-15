Новогодние праздники в сетях филиала "Севкавказэнерго" прошли спокойно

В филиале МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") подвели итоги работы во время новогодних праздников.

"Бесперебойная работа в период пиковых нагрузок в праздничные дни стала возможной благодаря тщательно проведенной подготовке и слаженному взаимодействию энергетиков. За этот период энергетикам удалось обеспечить надежное электроснабжение потребителей Северной Осетии, несмотря на изменения погодных условий. В сетях филиала "Севкавказэнерго" не было допущено серьезных технологических нарушений", - отметил первый заместитель директора – главный инженер Ацамаз Кабисов.



Накануне праздников специалисты проинспектировали техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения. Дополнительно проверили схемы оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала, готовность систем диспетчерского управления к оперативной ликвидации возможных нарушений.



На протяжении праздничных дней в филиале "Севкавказэнерго" круглосуточное дежурство несли ответственные руководители, специалисты диспетчерских и технических служб, дежурные подстанций, а также оперативные и ремонтные бригады, укомплектованные всеми необходимыми средствами и спецтехникой. В постоянной готовности выехать на ликвидацию последствий возможных технологических нарушений находились 16 аварийных бригад (135 человек, 32 единицы техники).



"Для успешного решения задач по обеспечению бесперебойного функционирования электросетевого комплекса региона до конца осенне-зимнего периода энергетики филиала "Севкавказэнерго" продолжат прилагать максимум усилий, сохраняя высокий уровень готовности к слаженным действиям в любых ситуациях", – отмечает технический руководитель энергокомпании.