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Производство

"Хевел" увеличит производственные мощности завода в Новочебоксарске

Хевел увеличит производственные мощности завода в Новочебоксарске

15 января 2019, 15:30
Рубрика: Производство
Метки: ВИЭ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электротехника 

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Завод по производству солнечных модулей "Хевел" в Новочебоксарске (Чувашская Республика) увеличивает производственные мощности со 160 до 260 МВт солнечных модулей в год. Выйти на эти показатели планируется во второй половине 2019 года.

Для реализации намеченных производственных планов на заводе будет дополнительно создано более 100 новых рабочих мест. Набор специалистов проходит поэтапно с ноября 2018 года по май 2019 года.

В перечень наиболее востребованных специальностей входят операторы производственной линии, наладчики оборудования, техники-химики, специалисты службы контроля качества.

В настоящее время на заводе работают около 500 человек. Все работники предприятия проходят внутреннее обучение, а также, при необходимости, для получения дополнительного образования направляются в специализированные учебные заведения.

Energyland

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