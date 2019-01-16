Конгресс США выступил против отмены санкций в отношении компаний О.Дерипаски

Лидер демократов в Конгрессе США Стени Хойер заявил, что внесет на голосование Палаты представителей законопроект, запрещающий администрации снять санкции с компаний, принадлежащих бизнесмену Олегу Дерипаске. Резолюцию о запрете отмены санкций против компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" готов рассмотреть и Сенат США.

О том, что демократы в Конгрессе намерены заблокировать решение администрации президента Трампа об отмене санкций, введенных против компаний, принадлежащих бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщил лидер демократического большинства в Палате представителей конгрессмен Стени Хойер.

"Сегодня я представляю законопроект, который не позволит Министерству финансов отменить санкции, введенные против компаний, контролируемых Олегом Дерипаской, российским олигархом, который был включен в санкционные списки из-за своих близких отношений с президентом Путиным и действий, направленных на причинение вреда Соединенным Штатам",— говорится в специальном заявлении конгрессмена.

"Металлоснабжение и сбыт"