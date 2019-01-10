МРСК Сибири приняла на обслуживание электросетевой комплекс города Улан - Удэ

Группа "Россети" в лице филиала МРСК Сибири - "Бурятэнерго", в рамках продолжающейся консолидации электросетевых активов, взяла в аренду имущественный комплекс АО "Улан – Удэ Энерго". Объединение сетевых компаний происходит для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей столицы Республики Бурятия.

В конце декабря 2018 года Советы директоров ПАО "МРСК Сибири" и АО "Улан-Удэ Энерго" при поддержке Администрации города Улан-Удэ, которой принадлежит 25% акций предприятия, согласовали подписание договора аренды сроком на 7 лет. Федеральная антимонопольная Служба РФ также одобрила проведение сделки. Таким образом, начиная с января 2019 года, филиал "Бурятэнерго" обслуживает не только большую часть районов Республики Бурятия, но и отвечает за электроснабжение жителей столицы региона — Улан-Удэ.

Важно отметить, что филиал "Бурятэнерго" обеспечил прием на работу всех сотрудников АО "Улан-Удэ Энерго" — порядка 400 человек — с сохранением уровня заработной платы и всех социальных гарантий в соответствии с Коллективным договором МРСК Сибири.

"От объединения "Бурятэнерго" и "Улан-Удэ Энерго" выигрывают все. Мы переходим на доказавшую свою высокую эффективность единую техническую политику группы компаний "Россети". Это положительно скажется на качестве и надежности электроснабжения потребителей. Доступность услуг электросетевых компаний для жителей также повысится за счет объединения существующей сети Центров обслуживания клиентов, — рассказал руководитель филиала ПАО "МРСК Сибири" – "Бурятэнерго" Сергей Козлов. — Регион и его столица в результате объединения получают финансово здоровую компанию с понятной и прозрачной механикой работы, инвестирующую в развитие и модернизацию электросетевого хозяйства. Отмечу, что в перспективе МРСК Сибири планирует выкупить сети "Улан-Удэ Энерго".

"Если в городе и республике управление электросетевым комплексом ведется в едином ключе, то это означает порядок, прозрачность и простоту для потребителя. Тем более, когда речь идёт о государственной компании МРСК Сибири. Объединения пройдёт максимально комфортно для населения: все адреса, телефоны для потребителей "Улан-Удэ Энерго" остаются теми же. Центры обслуживания клиентов будут объединены. Кроме того, жители Улан-Удэ теперь могут воспользоваться единым телефоном горячей линии 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Задать вопросы также можно через удобный сервис "светлаястрана.рф", а также на официальных страницах МРСК Сибири в социальных сетях, — рассказал генеральный директор АО "Улан – Удэ Энерго" Максим Бувалин.