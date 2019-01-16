Анастасия Бондаренко: "Минэнерго России создаст новый департамент по лицензированию энергосбытовой деятельности"

Анастасия Бондаренко и Сергей Есяков

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко и первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетики Сергей Есяков провели пресс-конференцию на тему "Лицензирование энергосбытовых предприятий" в медиацентре "Российской газеты".

Анастасия Бондаренко рассказала, что на конец 2018 года объем задолженности предприятий на розничном рынке электроэнергии составил более 280-ти миллиардов рублей. При этом, по ее словам, на оптовом рынке сумма долга меньше в три раза – 75 миллиардов. "Значительная часть долговой нагрузки формируется энергосбытовыми компаниями, которые не оплачивают услуги генератора и сетей, хотя плату с потребителя собирают", - отметила статс-секретарь – заместитель Министра.

Бороться с компаниями-неплательщиками планируется путём лицензирования их деятельности, которое станет обязательным на территории всей страны с 1 июля 2020 года. Выдавать разрешительные документы будет Министерство энергетики Российской Федерации. Для этих целей в ведомстве создадут 14-ый департамент. "В Министерстве энергетики впервые за долгое время увеличится численность сотрудников и появится новый департамент - департамент лицензирования энергосбытовой деятельности", - пояснила Анастасия Бондаренко, добавив, что департамент будет осуществлять две основные функции: выдачу лицензии и контроль за соблюдением лицензионных требований.

Новую структуру сформируют в течение этого года, её сотрудники проведут глубокий анализ заявлений и документов энергосбытовых компаний, после чего будет принято решение о выдаче или невыдаче лицензии. В структуру деапртамента войдет порядка 35 человек. Анастасия Бондаренко также отметила, что сейчас в России насчитывается 1329 энергосбытовых компаний, включая гарантирующих поставщиков электроэнергии.