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Модернизация

Более 2000 таймеров перенастроили специалисты "Вологдаэнерго" в рамках программы "Светлые улицы Вологодчины"

Более 2000 таймеров перенастроили специалисты Вологдаэнерго в рамках программы Светлые улицы Вологодчины

17 января 2019, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (входит в группу ПАО "Россети") приступили к активной реализации масштабной программы "Светлые улицы Вологодчины". В оперативном режиме уже отремонтировано 410 светильников наружного освещения, а также перенастроено 2144 таймера по управлению работой светильников наружного освещения (на 3700 часов работы).

Напомним, что стартовал этот проект в середине декабря 2018 года по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Программа "Светлые улицы Вологодчины" направлена на обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения региона в целях создания благоприятных условий проживания граждан, соблюдения необходимых мер безопасности.

По бесплатному телефону "горячей линии" 8-800-600-11-35 жители муниципальных районов и городских округов могут сообщить об отсутствии или недостаточности уличного освещения в своем населенном пункте.

Добавим, что в ближайшее время в рамках заключенных договоров планируется ремонт еще 3 тысяч существующих фонарей и установка 10,5 тысяч новых уличных светильников во всех городах и районах Вологодской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"

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