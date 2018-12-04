Борьба с незаконным подключением к электрическим сетям стала причиной обстрела энергетиков в Екатеринбурге

Сегодня, 17 января 2019 года, в микрорайоне Сортировочный города Екатеринбурга совершено нападение на бригаду энергетиков АО "ЕЭСК" (дочернее предприятие ОАО "МРСК Урала"*), выполнявшую работы по отключению самовольно подключенных к электросетям объектов.

Бригада электромонтеров воздушных линий электропередачи ЕЭСК в сопровождении сотрудников частной охранной организации выполняла работы на улице Маневровой по отключению промышленной базы, не имеющей договора электроснабжения, то есть незаконно потребляющей электроэнергию уже не первый год. Очередная попытка пресечь хищение электроэнергии была предпринята энергетиками несколько дней назад. Однако лица, осуществляющие деятельность на вышеуказанной базе, проникли в трансформаторную подстанцию ЕЭСК в ночное время и самовольно запитали свой объект. Бригада ЕЭСК была вынуждена вновь принять меры по пресечению незаконного потребления ресурса.

К месту выполнения работ сотрудниками ЕЭСК, в очередной раз производившими отключение бездоговорного объекта в сопровождении ЧОО, подъехали двое неизвестных, которые начали провоцировать конфликт и требовать восстановить электроснабжение базы. Не приняв доводы энергетиков о незаконном потреблении электроэнергии, один из неизвестных нанес телесные повреждения сотруднику ЧОО, ударив его по лицу, в это же время второй неизвестный достал, предположительно, травматический пистолет и произвел 4 выстрела в другого охранника, причинив ему телесные повреждения. После чего неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 10. Проводится проверка, по результатам которой ожидается принятие решения о возбуждении уголовного дела. Один из пострадавших госпитализирован.

"Сотрудники полиции территориального отдела №10 УМВД по г. Екатеринбургу проводят проверку, а также устанавливают причастных к данному инциденту лиц. По итогам розыскных мероприятий представителями МВД будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время сыщики уголовного розыска выясняют, могли ли иметь к этому ЧП отношение сотрудники предприятий, расположенных на территории базы, которые имеют долги за электроэнергию", - прокомментировал данную ситуацию официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, что борьба с энерговоровством является одним из ключевых направлений ежедневной деятельности энергетиков: хищения электроэнергии приносят не только экономический ущерб компании, но и негативно сказываются на работе энергооборудования и качестве электроснабжения добропорядочных потребителей. С 2015 года энергетики ведут борьбу с хищением электроэнергии указанным объектом, собственник которого не определен. На сегодняшний день энергетиками оценен ущерб – более 1 млн рублей. АО "ЕЭСК" неоднократно направляло обращения в УМВД г. Екатеринбурга, акцентируя внимание на самовольное занятие земельного участка и бездоговорное потребление электроэнергии.