 
Подписаться на новости
Модернизация

Энергетики МОЭСК готовы к ухудшению погодных условий на территории столичного региона

Энергетики МОЭСК готовы к ухудшению погодных условий на территории столичного региона

17 января 2019, 17:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

229 просмотров

В ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК, входит в ГК "Россети") в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (снег, местами сильный, в отдельных районах метель, снежные заносы, накаты, гололедица, усиление ветра с порывами 13-18 м/с) введен режим повышенной готовности.

По указанию главного инженера компании Дмитрия Гвоздева проведен штаб, на котором филиалам поручено организовать дополнительный осмотр электрооборудования, обеспечить очистку крыш энергообъектов от снега. Утверждена схема расстановки дизельных генераторов на территории ТиНАО на случай ухудшения погодных условий и возможного нарушения электроснабжения потребителей.

В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 чел.) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции, которые позволят оперативно подключить потребителей и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений.

Организовано дежурство персонала на дому с аварийной готовностью 1 час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей.

Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах ПАО "МОЭСК" возможно введение особого режима работы, до специального указания главного инженера электросетевой компании.

Для потребителей работает телефон Светлой линии 8-800-700-40-70. Задать вопрос специалисту можно также на портале "Светлая страна".

Компания: ПАО "МОЭСК"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Электростанции ОЭС Урала в 2018 году увеличили выработку электроэнергии на 1,2%
На выполнение ремонтной программы Белгородэнерго направит 389 млн руб.
Ульяновские энергетики помогли самарским коллегам справиться с гололедом на проводах
В Тулэнерго проверили подготовку персонала к безопасному производству работ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно