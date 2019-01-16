Энергетики МОЭСК готовы к ухудшению погодных условий на территории столичного региона

В ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК, входит в ГК "Россети") в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (снег, местами сильный, в отдельных районах метель, снежные заносы, накаты, гололедица, усиление ветра с порывами 13-18 м/с) введен режим повышенной готовности.

По указанию главного инженера компании Дмитрия Гвоздева проведен штаб, на котором филиалам поручено организовать дополнительный осмотр электрооборудования, обеспечить очистку крыш энергообъектов от снега. Утверждена схема расстановки дизельных генераторов на территории ТиНАО на случай ухудшения погодных условий и возможного нарушения электроснабжения потребителей.

В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 291 чел.) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции, которые позволят оперативно подключить потребителей и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений.

Организовано дежурство персонала на дому с аварийной готовностью 1 час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей.

Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах ПАО "МОЭСК" возможно введение особого режима работы, до специального указания главного инженера электросетевой компании.

Для потребителей работает телефон Светлой линии 8-800-700-40-70. Задать вопрос специалисту можно также на портале "Светлая страна".