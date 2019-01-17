На выполнение ремонтной программы Белгородэнерго направит 389 млн руб.

В 2019 году на выполнение программы технического обслуживания и ремонта филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" направит 389 млн рублей. К предстоящему осенне-зимнему периоду планируется подготовить 2 209 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 728 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ, от древесной и кустарниковой поросли расчистить 439 га в пределах охранных зон линий электропередачи.

Ремонт оборудования запланирован на 158 подстанциях 35-110 кВ, в их числе ПС "Южная", питающая район Харьковской горы в Белгороде, ПС "Старый Оскол-1", обеспечивающая электроснабжение семи жилых микрорайонов Старого Оскола, "Грайворон", "Красногвардейское," "Белый Плес" в Вейделевском и ПС "Западная" в Губкинском районе. В планах – текущий ремонт силовых трансформаторов, капитальный ремонт ячеек, выключателей и разъединителей. На подстанции 110 кВ "Красногвардейское" запланирована замена 6 высоковольтных вводов устаревших конструкций на современные.

Капитальный ремонт линий электропередачи намечен на 26 ВЛ 35-110 кВ, в числе которых ВЛ 110 кВ "Новый Оскол - Серебрянка" протяженностью 26,8 км, ВЛ 110 кВ "Коньшино - Голофеевка" (47,1 км), ВЛ 110 кВ "Фрунзенская - Майская" (24,9 км), ВЛ 35 кВ "Оросительная - Уразово с отпайкой на с/з Уразово" (61,9 км), ВЛ 35 кВ "Красногвардейское - Раздорное" (27,1 км). Ремонт ВЛ производится с заменой опор, изоляторов и расчисткой трасс линий электропередачи.

Программа технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса направлена на обеспечение бесперебойной работы энергооборудования в осенне-зимний период 2019-2020 гг. В текущем году порядка 75% объема планируется выполнить хозспособом, без привлечения подрядных организаций. В частности, силами персонала Белгородэнерго будут отремонтированы все 100% линий и трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.