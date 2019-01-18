Павел Завальный: о планах работы Комитета по энергетике ГД РФ в 2019 году

Павел Завальный

17 января в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павла Завального, посвященная планам работы в весеннюю сессию и наиболее заметным решениям в сфере энергетического законодательства, журналисты портала RusCable.Ru посетили мероприятие.

Павел Завальный подвел итоги работы Комитета по энергетике за прошедший год, рассказал, какие изменения для потребителей и отрасли принесет принятие закона о развитии интеллектуальных систем учета электрической энергии, как будет регулироваться ситуация с внутридомовым газовым оборудованием и какие штрафы будут введены за нерациональное использование энергоресурсов. Также Завальный обсудил вопросы конкурентоспособности российской экономики и перспективу применения газомоторного топлива в транспортной отрасли.

– Сейчас идет постепенное повышение НДПИ и снижение экспортной пошлины. И для того, чтобы повышение НДПИ не привело к росту цен, в том числе и на бензин, правительство будет компенсировать некоторые издержки нефтеперерабатывающим заводам, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок. Но в конце прошлого года выяснилось, что это бьет по экономике Беларуси. Правительство Беларуси насчитало убытков в районе 360 млн долларов. Каким образом вы будете компенсировать эти убытки Беларуси, ведь у вас стратегические отношения.

– Одна из причин снижения госпошлины – это доведение стоимости нефти на внутреннем и внешнем рынках до одного уровня с целью страхования рубля. Вторая причина – интеграция в глобальную экономику. К 2025 году мы намерены создать общий рынок торговли энергетическими ресурсами, будь то нефть, нефтепродукты, электроэнергия или газ, поэтому это решение не было связано с Беларусью или другими нашими партнерами. Та модель таможенных пошлин, которая у нас есть, приводит к субсидированию российской нефтепереработки, российского потребителя и, конечно, поставляя нефть по внутренним ценам на белорусский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод - ред.), мы субсидировали белорусскую экономику. Сейчас на фоне решения наших внутренних проблем, субсидии для белорусской экономики заканчиваются, и они зарабатывали на том, на что не имели права. Они использовали ситуацию для заработка дополнительных средств в бюджет, поэтому я не вижу обязательства нашей страны компенсировать недополученную выгоду с переработки нефти, так как для этого нет законных оснований. Сейчас субсидируются только те нефтеперерабатывающие заводы, которые делают поставки на внутренний рынок и производят качественный продукт. На данный момент мы решаем внутренние задачи: проведение модернизации, повышение до мирового уровня глубины переработки нефти с целью получения продукта высокого качества и снижение цен на внутреннем рынке. Поэтому сейчас мы не можем решать проблемы других союзных стран за счет экономики и потребителей нашей страны.

– Раз уж вы затронули тему общего рынка энергоресурсов с ЕС, не могли бы вы сказать несколько слов об этом, о том, как будет проходить адаптация ТЭК России к этим условиям и какие проблемы на этом пути вы видите?

– Мы должны ориентироваться на мировой уровень цен, так как это наиболее объективная оценка стоимости каждого вида энергоресурсов. Сейчас, с точки зрения использования ресурсов, нефть более предпочтительна, чем газ, при этом отдельные области применения газа более предпочтительны, чем нефть. Мы должны понимать, какую цену может допустить наша экономика, чтобы не останавливать ее в развитии. Ведь основа любой экономики – это энергоресурсы. Когда мы интегрируемся в мировую экономику, мы должны быть конкурентоспособны и когда это произойдет, цены на внутреннем и внешнем рынках уравняются. Сейчас цены на внутреннем рынке значительно ниже, чем на внешнем: на электроэнергию в 2-5 раз, чем в Европе, на газ в 5-8 раз. Это происходит, потому что сейчас наша экономика не сможет вынести более высокие цены.

– Какова перспектива применения газомоторного топлива в транспорте?

– Для того, чтобы стимулировать применение газомоторного топлива нужно освободить среднетоннажные автомобили, может быть и крупнотоннажные, от уплаты проезда по федеральным дорогам. Это льгота. Перешел на газомоторное топливо, освобождаешься от платы проезда по платным дорогам федерального значения. В будущем мы планируем увеличить число автомобильных заправок и улучшить инфраструктуру. Стоит также отметить, что у газомоторного топлива есть ряд преимуществ перед жидким топливом: низкая стоимость, повышенный уровень экологичности и увеличение ресурсов использования.

– Какие законопроекты относительно цифровизации готовятся в Госдуме?

– Сейчас по всей стране разрабатывается программа цифровизации экономики, в том числе цифровизация в ТЭКе. Первое совещание в Минэнерго состоялось в декабре прошлого года, где мы обсуждали три направления цифровизации: угольной, нефтегазовой отраслей и электроэнергетики. Сейчас мы работаем над стимулированием цифровизации в отраслях и в отдельных компаниях в частности. По нашим оценкам, решение проблемы цифровизации, включая создание интеллектуальной системы, может снизить затраты на владение сетью на 25-30%. Благодаря этому можно не повышать тарифы для населения, и в рамках повышения эффективности работы сетевого комплекса, решить проблемы через цифровизацию. За счет экономии затрат это также поможет решить проблемы перекрестного субсидирования разных категорий потребителя. Мы собираемся принять порядка 20 законопроектов, направленных на стимулирование развития цифровизации экономики и отдельных отраслей в нашей стране.

– Был принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии. Будет ли подобный законопроект касаться газа?

– До первого марта мы планируем подготовить такое решение по созданию такой же системы в газовой отрасли. Мы надеемся, что в этом году мы решим эту проблему и по газу. Сейчас ответственность за установку счетчиков лежит на потребителе, но с другой стороны, когда потребитель не установил счетчики, ответственность перекладывается на поставщика. Пока нет счетчиков, нет платежной дисциплины. Поскольку сейчас потребители не заинтересованы в установке счетчиков с удаленным доступом, нам надо решать эту проблему. Наиболее важным законопроектом является проект по созданию в нашей стране системы интеллектуального учета при поставках тепла и воды в жилые дома, который вступит в силу с 1 июля 2020 года. Законопроект предполагает прежде всего перенос ответственности с потребителя на поставщика и компанию по установке системы учета, счетчиков и счетчиков интеллектуальных. В перспективе мы хотим, чтобы интеллектуальная система учета была создана и по поставке коммунальных услуг. Вы знаете, что в ЖКХ нет поставки тепла как энергетического ресурса, нет поставки воды как ресурса. У нас поставка тепла и поставка воды в коммунальной системе – это оказание жилищных услуг. Это принципиальная разница.

– Будут ли какие-то законодательные изменения, повышающие безопасность при использовании внутридомового газового оборудования?

– Мы намерены решать эту проблему комплексно. Помимо взрыва бытового газа, существует еще газовые баллоны. Поэтому ужесточение ответственности позволит минимизировать эти случаи, но в то же время мы должны понимать, что человеческий фактор не исключишь. Поэтому, когда мы анализировали причины этих взрывов и аварий, мы поняли, что в большинстве случаев виноват человеческий фактор, а не недостаток нормативного обеспечения. В квартире за безопасность оборудования отвечает сам собственник. Поэтому будет ужесточение законодательства по отношению к собственникам, которые не пускают в дом (проверяющих газовое оборудование – ред.). Можете себе представить, насколько у нас либеральные правила по использованию газа? Если у вас обнаружили техническую неисправность и предписали ее исправить, а вы ее не исправили, то подачу газа можно будет отключить только через сорок дней после повторной проверки, если нарушения не будут устранены. Конечно, такие либеральные требования в вопросе использования газа в быту надо пересматривать.