Регулятор предрек рост цен на электричество для оптовиков

Оптовые цены на электроэнергию для промышленных потребителей будут расти в 2019–2022 годах, следует из прогноза рыночного регулятора. Наибольший вклад в рост цены составит возврат инвестиций на развитие новых ТЭЦ, АЭС и ГЭС

В 2019 году произойдет резкий рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз регулятора этой отрасли — "​Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" ("Совет рынка").

В свободные нерегулируемые цены, о которых идет речь в прогнозе регулятора, не включены сетевые тарифы и маржа энергосбытовых компаний, на которые в среднем приходится около 60% конечной цены.

Согласно прогнозу регулятора, в европейской части России и на Урале (так называемая первая ценовая зона) свободные нерегулируемые цены ​на электроэнергию вырастут на 1,6%, а на мощность — сразу на 18%. В Сибири (вторая ценовая зона) рост цен составит 3,3% на электроэнергию и 5,6% на мощность.

В следующие три года (2020–2022) цены на мощность в европейской части России будут расти чуть медленнее — на ​8,6%, 0,9% и 7,3%, тогда как в Сибири, напротив, после подорожания мощности в 2020 году на 5,9% прогнозируется рост цены в 2021 году сразу на 11,8% и только на 2,2% — в 2022-м.

Цены на электроэнергию в 2020–2022 годах более стабильны, рост для европейской части России и Урала составит от 1,5 до и 4,4%, а для Сибири — 3–2%.

Как устроен оптовый рынок электроэнергии в России На оптовом рынке торгуются два товара — электроэнергия и мощность. Продажа мощности представляет собой обязательство поставщика электроэнергии поддерживать генерирующее оборудование в готовности для выработки электроэнергии в том объеме, который необходим для удовлетворения потребности покупателя в электроэнергии. Плата за мощность не зависит от того, сколько времени электростанция реально вырабатывает энергию: наиболее дорогая генерация может включаться лишь на несколько пиковых часов в год, при этом покупка мощности, как правило, идет на несколько лет вперед. Реализация электроэнергии представляет собой физическую поставку электроэнергии потребителю. Продаваться она может несколькими способами: по регулируемым ценам (в рамках регулируемых договоров) и по конкурентным (нерегулируемым) ценам. Продавцами и покупателями электроэнергии и мощности являются генерирующие компании, операторы экспорта/импорта электроэнергии, сбытовые организации, сетевые компании, закупающие электроэнергию для того, чтобы компенсировать потери при ее передаче, а также крупные промышленные потребители. В Архангельской и Калининградской областях, Республике Коми, регионах Дальнего Востока продажа электроэнергии и мощности осуществляется по особым правилам, так как организация рыночных отношений в электроэнергетике пока невозможна по технологическим причинам, говорится на сайте "Совета рынка".

Причины роста цен

Цены на электроэнергию обычно отражают в первую очередь стоимость топлива для теплоэлектростанций — тарифы на газ в европейской части России и на Урале и цену угля в Сибири.

Цены на мощность образуются по более сложной схеме из-за многочисленных поправок и льгот. В частности, на нее влияют надбавки к цене для возврата вложений в создание в России новых тепло-, гидро- и атомных электростанций, а также инвестиции в "зеленую энергетику", энергетику Калининградской области и Крыма.

Кроме того, за счет цены на мощность искусственно занижаются энерготарифы на Дальнем Востоке. Эти надбавки и приведут к наибольшему росту нерегулируемых цен в 2019 году, следует из прогноза "Совета рынка".

В Минэнерго "Коммерсанту" заявили, что прогноз цен учтен в социально-экономическом прогнозе развития России, подготовленном Министерством экономразвития.

В "Совете рынка" газете заявили, что "не могут корректировать темп роста цены, складывающийся из-за рыночных и регуляторных факторов". Фактические темпы роста могут отличаться от прогнозных, в том числе за счет изменения дат ввода в эксплуатацию новых объектов, добавил регулятор.

РБК