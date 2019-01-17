Сергей Есяков: Лицензирование энергосбытовых предприятий – под контролем

Документы, касающиеся лицензирования сбытовой деятельности, приняты относительно недавно: первый – в декабре 2017 года, второй – в декабре 2018-го. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков в ходе пресс-конференции сегодня, 17 января.

— В основе данных законопроектов три основных момента. Первый касается того, без чего невозможно стабильное функционирование энергетики, а именно финансовой составляющей энергосбытовой деятельности. Второй важный нюанс — улучшение качества обслуживания населения и клиентов энергосбытовой деятельности, а также качества новых технологий. Третий большой вопрос, который стоял в период принятия этих законопроектов, был связан с необходимостью стыковки законопроекта о лицензировании энергосбытовой деятельности и законопроекта о лицензировании отдельных видов деятельности, — уточнил Сергей Есяков.

Представитель профильного Комитета Госдумы подчеркнул, что сегодня на территории Российской Федерации порядка 1300 энергосбытовых компаний, в том числе гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний.

— Все они имеют разные финансовые и технологические условия, и эта разноплановость, разный уровень качества обслуживания требовал усреднённого похода. Поэтому возникла необходимость лицензирования видов деятельности. При этом основной закон, принятый в 2017 году, содержит основные понятия, касающиеся лицензирования сбытовой деятельности; основные требования, которые необходимо предъявлять к лицензируемым сбытовым компаниям, и порядок осуществления такого вида контроля. Второй документ, принятый в декабре 2018-го отражает отдельные моменты, которые требовали доработки, — резюмировал Сергей Есяков.

"Энергетика и промышленность России"