 
Подписаться на новости
Производство

IEK GROUP расширяет ассортимент электромонтажных изделий и представляет новинку — компактные строительно-монтажные клеммы СМК IEK®

IEK GROUP расширяет ассортимент электромонтажных изделий и представляет новинку — компактные строительно-монтажные клеммы СМК IEK®

17 января 2019, 17:20
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

242 просмотра

Компактные строительно-монтажные клеммы СМК IEK® незаменимы при подключении светильников, розеток, при соединении любых типов медных проводников в распаячной коробке. Большой запас мощности позволяет использовать клеммы для подключения любых бытовых приборов.

Преимущества компактных строительно-монтажных клемм СМК IEK®:

  • Не требуют использования инструментов.
  • Гарантированная надежность контактов исключает короткое замыкание и разогрев в точке соединения.
  • Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение.
  • Максимальное напряжение: до 450 В.

Особенности конструкции компактных строительно-монтажных клемм СМК IEK®:

  • Безвинтовое крепление для простого и быстрого монтажа.
  • Монтаж проводников различного сечения в одной клемме.
  • Предусмотрена возможность измерения электрических параметров цепи без нарушения изолированности соединения.

Технические характеристики компактных строительно-монтажных клемм СМК IEK®:

  • Сечение одножильного медного провода: 0,2...2,5 мм.
  • Сечение одножильного и многожильного медного жёсткого провода: 0,2...4,0 мм.
  • Номинальный ток: 24 А, 32 А.
  • Номинальное напряжение: 400 В, 450 В.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Производство
Топливная компания Росатома
Регулятор предрек рост цен на электричество для оптовиков
Переносные аккумуляторные светильники ДБА IEK® - до 15 часов работы и стабильный световой поток
На Уралэлектромеди новое оборудование эффективно перерабатывает цветной лом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно