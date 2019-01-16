IEK GROUP расширяет ассортимент электромонтажных изделий и представляет новинку — компактные строительно-монтажные клеммы СМК IEK®

Кто в ответе за некачественный кабель?
Ответственность и последствия производства и продажи фальсификата
17 января 2019, 17:20
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Компактные строительно-монтажные клеммы СМК IEK® незаменимы при подключении светильников, розеток, при соединении любых типов медных проводников в распаячной коробке. Большой запас мощности позволяет использовать клеммы для подключения любых бытовых приборов.
Преимущества компактных строительно-монтажных клемм СМК IEK®:
Особенности конструкции компактных строительно-монтажных клемм СМК IEK®:
Технические характеристики компактных строительно-монтажных клемм СМК IEK®: