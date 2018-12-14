Директор по качеству Завода "Энергокабель" Владимир Кузьмин удостоен значительных наград

В конце 2018 года наградами как регионального, так и федерального уровня был отмечен один из ключевых специалистов АО "Завод "Энергокабель" – Директор по качеству Владимир Владимирович Кузьмин.

Владимир Владимирович Кузьмин, недавно отметивший 60-летний юбилей, является сотрудником предприятия с 2002 года (практически с самого открытия производства) и за это время внес существенный вклад в развитие завода. На протяжении всей истории АО "Завод "Энергокабель" славится стабильно высоким качеством своей продукции и неизменно ответственным подходом к вопросам безопасности и надежности изделий. Во многом это – результат планомерной работы Владимира Владимировича Кузьмина.

Профессиональные заслуги Директора по качеству оценены как руководством и коллективом, так и признаны профильными министерствами.

Важной наградой стала Почетная грамота Министерства инвестиций и инноваций Московской области – "за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие организации". А в ноябре 2018 г. Владимир Владимирович Кузьмин получил Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли России. Глава ведомства Денис Валентинович Мантуров отметил большой вклад Владимира Владимировича в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд.

Сотрудники АО "Завод "Энергокабель" еще раз поздравляют Владимира Владимировича с получением высоких наград и желают крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и всех благ!