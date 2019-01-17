Кабели для частотно-регулируемых приводов с усиленной изоляцией, соответствующие правилам устройства электроустановок

Компания HELUKABEL недавно объявила о том, что её кабельные продукты серии TOPFLEX и TOPSERVVFD были модернизированы: изоляционный материал на основе ПВХ/нейлона был заменён на сшитый полиэтилен.

Эта модернизация связана с изменением требований правил устройства электроустановок, которые теперь предусматривают использование изоляции типов: RHH, RHW, RHE-2, XHH, XHHW и XHHW-2. Компания HELUKABEL произвела модернизацию следующих типов кабелей: TOPFLEX 600 VFD, TOPFLEX 650 VFD, TOPFLEX 1000 VFD, TOPSERV 600 VFD и TOPSERV 650 VFD.

До настоящего времени производители двигателей не предъявляли обязательного требования по использованию изоляции из сшитого полиэтилена для кабелей подключения частотно-регулируемых приводов (VFD). Стандарт NFPA 2018 предусматривает использование кабелей с изоляцией указанных выше типов только для внутрищитового монтажа между приводами и оборудованием (пультами управления), т.е. там, где возможны режимы нестандартных перегрузок и/или аварийные условия.

Однако компания HELUKABEL полагает, что требование, предусмотренное в главе 12 для кабелей, используемых во внешней проводке или вне щитов управления, будет включено в следующую редакцию стандарта NEPA. Это потенциальное изменение правил устройства электроустановок будет скорее результатом изменений на рынке, чем заботой о безопасности, если сравнивать преимущества термоотверждающейся полимерной изоляции и характеристики термопластичной изоляцией с точки зрения преждевременного повреждения изоляции.

Кроме того, HELUKABEL переходит на изоляцию из сшитого полиэтилена, потому что её электрические и механические характеристики обеспечивают более низкое значение ёмкостного сопротивления, особенно в случае больших длин кабеля, что лучше соответствует импедансу двигателя и помогает сократить электрические проблемы в системе (потери энергии и повышение электрических шумов). Возможны также более высокие токовые нагрузки благодаря стойкости жил к температуре до 105°C.