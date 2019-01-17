Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П LIGHT IEK® - всегда на складе по выгодной цене

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT IEK® с учетом пожеланий партнеров переводятся из статуса "заказных" в "складские". Данная продукция будет постоянно в наличии на складе.

Серия LIGHT сохраняет традиционно высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 IEK®. При этом стоимость корпусов этой серии снижена благодаря следующей оптимизации:

Из комплектации исключены шины N/PE.

Индивидуальная картонная упаковка заменена на полиэтиленовый пакет.

Преимущества корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:

Защита от пыли и влаги IP41.

Широкий диапазон рабочих температур: от —20 до +85°С.

Высокая стойкость к ударам: IK05.

Экономичность.

Особенности конструкции корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:

Суппорт может устанавливаться в нижней или верхней частях корпуса в специальных держателях.

Суппорт для шин сделан из пластика, самозатухающего при 960 °С. В случае короткого замыкания и воспламенения огонь не распространится дальше суппорта и погаснет.

Увеличенное расстояние от DIN-рейки до задней стенки основания корпуса (10 мм).

Выламываемые заглушки равны 0,5 ширины модуля.

Ребра жесткости в основании корпуса обеспечивают необходимую прочность.

Выламываемые отверстия с разметкой и подписями.

Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:

Вид установки: навесной, встраиваемый.

Степень защиты: IP41.

Класс защиты: II.

Материал корпуса: ABS —пластик.

Цвет: RAL 9010.

Количество рядов: от 1 до 3 .

. Количество модулей: от 4 до 36.

Номинальное напряжение: до 400 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Рабочая температура: от —20 до +85 °С.

Климатическое исполнение: УХЛ3.

Ударная прочность: IK05 (0,7 Дж).

Срок службы: не менее 25 лет.

Гарантийный срок: 5 лет.

Комплектация корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®: