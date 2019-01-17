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Производство

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П LIGHT IEK® - всегда на складе по выгодной цене

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П LIGHT IEK® - всегда на складе по выгодной цене

18 января 2019, 16:15
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP

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Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT IEK® с учетом пожеланий партнеров переводятся из статуса "заказных" в "складские". Данная продукция будет постоянно в наличии на складе.

Серия LIGHT сохраняет традиционно высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 IEK®. При этом стоимость корпусов этой серии снижена благодаря следующей оптимизации:

  • Из комплектации исключены шины N/PE.
  • Индивидуальная картонная упаковка заменена на полиэтиленовый пакет.

Преимущества корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:

  • Защита от пыли и влаги IP41.
  • Широкий диапазон рабочих температур: от —20 до +85°С.
  • Высокая стойкость к ударам: IK05.
  • Экономичность.

Особенности конструкции корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:

  • Суппорт может устанавливаться в нижней или верхней частях корпуса в специальных держателях.
  • Суппорт для шин сделан из пластика, самозатухающего при 960 °С. В случае короткого замыкания и воспламенения огонь не распространится дальше суппорта и погаснет.
  • Увеличенное расстояние от DIN-рейки до задней стенки основания корпуса (10 мм).
  • Выламываемые заглушки равны 0,5 ширины модуля.
  • Ребра жесткости в основании корпуса обеспечивают необходимую прочность.
  • Выламываемые отверстия с разметкой и подписями.

Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:

  • Вид установки: навесной, встраиваемый.
  • Степень защиты: IP41.
  • Класс защиты: II.
  • Материал корпуса: ABS—пластик.
  • Цвет: RAL 9010.
  • Количество рядов: от 1 до 3.
  • Количество модулей: от 4 до 36.
  • Номинальное напряжение: до 400 В.
  • Номинальная частота: 50 Гц.
  • Рабочая температура: от —20 до +85 °С.
  • Климатическое исполнение: УХЛ3.
  • Ударная прочность: IK05 (0,7 Дж).
  • Срок службы: не менее 25 лет.
  • Гарантийный срок: 5 лет.

Комплектация корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:

  • DIN-рейки;
  • суппорт для шин N/PE;
  • винты и пластиковые дюбели для крепления;
  • маркировочная лента.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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