Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П LIGHT IEK® - всегда на складе по выгодной цене

Не дайте себя раздавить и порезать!
18 января 2019, 16:15
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT IEK® с учетом пожеланий партнеров переводятся из статуса "заказных" в "складские". Данная продукция будет постоянно в наличии на складе.
Серия LIGHT сохраняет традиционно высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 IEK®. При этом стоимость корпусов этой серии снижена благодаря следующей оптимизации:
Преимущества корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:
Особенности конструкции корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:
Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®:
Комплектация корпусов ЩРН(В)-П IP41 LIGHT IEK®: