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Модернизация

В 2018 году ООО "Башкирэнерго" присоединило к сетям более 19 тысяч потребителей

В 2018 году ООО Башкирэнерго присоединило к сетям более 19 тысяч потребителей

18 января 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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19321 техприсоединение к электрическим сетям ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в АФК "Система") было проведено в 2018 году. Это примерно соответствует тому объему техприсоединений, который был осуществлен компанией в 2017 году на территории Башкирии.

С 2008 года по 2016 год в республике отмечался устойчивый рост объема техприсоединений, затем он стабилизировался на уровне 19-20 тысяч ТП в год. Это косвенно свидетельствует о стабильной социально-экономической ситуации в республике, так как во многих российских регионах количество ТП в последние годы существенно сократилось.

Среди производственных отделений ООО "Башкирэнерго" в тройке лидеров по количеству техприсоединений можно назвать Центральные, Уфимские городские и Кумертауские электрические сети. Если же проанализировать статистику по темпам роста техприсоединений к предыдущему периоду, то лучшими стали Кумертауские, Северо-Восточные и Белебеевские электрические сети.
На снимке: техприсоединение потребителя в мкр. Кузьминки-вилладж п. Иглино.

Компания: ООО "Башкирэнерго"

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