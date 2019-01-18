В Бавлинском ООО "Татнефть-Кабель" подвели итоги

В ООО "Татнефть-Кабель" провели отчетное собрание, на котором подвели итоги прошлого периода и наметили цели и задачи на 2019 год.

Как отметил в своем докладе исполнительный директор ООО "Татнефть-Кабель" Дамир Салихов, прошедший год был напряженным. Но благодаря слаженной работе коллектива, все экономические показатели выполнены. Рост производительности труда по сравнению с 2017 годом вырос на 31%.

Не обошлось без наград. Один из видов продукции кабельного завода – "трубка электроизоляционная фторопластовая", в 2018-м году удостоился диплома конкурса программы "100 лучших товаров России", а также диплома конкурса "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан".

Продукция ООО "Татнефть-Кабель" востребована нефтегазодобывающими компаниями; сервисными предприятиями, занимающимися прокатом и обслуживанием погружных электронасосов по добыче нефти; предприятиями, занимающимися ремонтом электродвигателей и электрических аппаратов. Основные заказчики – ПАО "Татнефть", ПАО "Роснефть", ООО "Римера-Сервис" и ПО "Белоруснефть".

За 2018 год были освоены производство провода марки ППИ-УТ, выпуск кабеля марки КИФБП 3х6. Разработан температурно-независимый кабельный удлинитель УЭЦН. С 2018 года налажен серийный выпуск 3-х типоразмеров трубки для пазовой изоляции ПЭД с температурным индексом 200-250°С. Изготовлен эмальпровод марки ПЭТВМ. Одним из важных направлений развития компании являются инновационные методы управления – это проектное управление, бережливое производство. Реализовано 27 проектов.

Большое внимание было уделено профилактической работе по недопущению производственного травматизма на рабочих местах, созданию необходимых условий для работы без травм, аварий и пожаров.

Результатом слаженной работы стало то, что в прошедшем году компания заняла 1-е место и была награждена кубком по итогам конкурса "Лучшее управляемое общество группы компаний "Система-Сервис".

В заключении своего выступления, исполнительный директор компании ООО "Татнефть-Кабель" отметил, что они не собираются останавливаться на достигнутом и планируют выполнение следующих задач. А именно: обеспечить выполнение показателей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности, продолжить работу по улучшению качества и расширению номенклатуры выпускаемой продукции. Поднять на новый уровень работу по модернизации и автоматизации оборудования, а также повысить производительность труда.

Бавлы-информ