В Подмосковье увеличат производство кабелей

Подмосковная компания "Коаксиал", занимающая производством электрических кабелей, сможет нарастить объемы производства благодаря открытию кредитной линии в банке "Возрождение" при поручительстве Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.

Производителю окрыли кредитную линию на 10 млн руб. под 10,6% годовых.

"Финансирование по низкой ставке предоставлено при поручительстве Корпорации МСП по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих", — следует из сообщения.

"Коаксиал" производит широкую линейку кабелей, проводов и бытовых электрошнуров. Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 1 тыс. типоразмеров.

В целом по состоянию на 18 января 2019 года субъекты МСП Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 24,3 млрд руб., что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 31,4 млрд руб.

RNS