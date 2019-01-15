Атоммаш изготавливает днище корпуса реактора энергоблока №1 для АЭС "Аккую"

Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготавливает днище корпуса реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" (Турция). Начальная операция прошла на площадке "Атоммаш" в два этапа. Сначала кованую стальную заготовку в виде трубы разрезали, нагрели в печи и под давлением пресса разогнули в лист металла. Это единственный способ, позволяющий получить бесшовную заготовку подходящих габаритных характеристик.

На следующем этапе провели "вытяжку" днища. Заготовка весом 64 тонны, диаметром 5850 мм и толщиной 300 мм прошла двухступенчатый нагрев в печи при максимальной температуре 1040 градусов. Затем лист поместили в штамповую оснастку. Штамповку днища произвели при усилии пресса в 12000 тонносил.

Готовое днище вновь переместили в печь на термообработку для снятия остаточных напряжений в металле. Температуру в разных зонах детали контролируют с помощью термопар. Операция продлится 6 суток при переменном нагреве и охлаждении в температурном диапазоне 600-900 градусов. После остывания на воздухе днище пройдет необходимые контрольные операции. Затем будут произведены операции механической обработки и наплавки.

"Цикл изготовления корпуса реактора из заготовки на Атоммаше занимает более двух лет. И на протяжении всего этого времени мы активно взаимодействуем с представителями заказчика. При производстве оборудования для зарубежного заказчика мы должны следовать не только российским нормам и правилам, предъявляемым к оборудованию АЭС, но и тем стандартам, которые приняты в стране, куда мы поставляем наши изделия, — сказал директор Атоммаша Ровшан Аббасов. — Необходимый опыт завод получил, изготовив и отгрузив комплект парогенераторов для индийской АЭС в октябре 2018. В настоящий момент основная часть загрузки предприятия — это экспортные заказы".

Напомним, АО "АЭМ-технологии" одним из первых предприятий-изготовителей оборудования для АЭС получило сертификат официального одобрения изготовителя. Сертификат № TR-10-003 выдан 19 сентября 2017 г. Агентством по атомной энергии Турции (ТАЕК, регулирующее ведомство Турции).

Сооружение АЭС "Аккую" осуществляется в рамках Межправительственного соглашения, подписанного Россией и Турцией в мае 2010 года. Госкорпорация "Росатом" выступает мажоритарным акционером проектной компании АККУЮ НУКЛЕАР, в рамках долгосрочного контракта принявшей обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). Проект сооружения АЭС "Аккую" финансируется на 100% российской стороной. Росатом имеет право продать до 49% в проекте другим заинтересованным инвесторам. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.