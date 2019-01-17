Низковольтные комплектные устройства производства ФГУП "УЭМЗ" успешно прошли международные испытания

18 января в лаборатории F-Lab VOLTA (Гренобль, Франция) успешно завершились испытания шкафов низковольтных комплектных устройств (НКУ) серии USG (Ural Switchgears) производства ФГУП "УЭМЗ" на соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Для сертификационных испытаний на соответствие международным стандартам МЭК IEC 61439-1/2 и IEC 61641 были направлены 11 шкафов различной конфигурации: девять - с номинальными токами на 1600А, 2500А и 3200А и два в защитном исполнении оболочек IP31 и IP54. "Этих образцов было достаточно для проверки на соответствие всем, минимально необходимым для сертификации, стандартам МЭК и для всей линейки НКУ переменного тока, заявленной УЭМЗ", - уточнил директор филиала "РАСУ-Электротехника" (специалисты компании курировали испытания) Алексей Воронин.

На данный момент завершены все 14 видов сертификационных испытаний, идёт получение отчётов, замечаний и рекомендаций от лаборатории F-Lab VOLTA. Ожидается, что по итогам испытаний в феврале 2019 года сертификационный орган ASEFA выдаст сертификаты на соответствие стандартам МЭК. По словам заместителя директора гражданского производства, начальника производства УЭМЗ Николая Грошева, этого сертификата будет достаточно для участия в процедурах закупки НКУ для всех строящихся АЭС за рубежом российского дизайна. "Для получения сертификатов на соответствие НКУ серии USG российским стандартам в Росстандарте планируется зачесть часть испытаний, пройденных во французской лаборатории. Это позволит избежать больших расходов на испытания в РФ, которые необходимы для обеспечения квалификационных требований заказчиков строящихся АЭС", - сообщил он.

Оборудование является частью программы вывода продукции уральского предприятия на международный рынок. По словам А. Воронина, наличие сертификатов МЭК позволит АО "РАСУ" осуществить поставки НКУ на АЭС "Пакш-2" (Венгрия), "Ханхикиви-1" (Финляндия), "Аккую" (Турция), "Эль-ДаБаа" (Египет), "Руппур" (Бангладеш) и др. В общей сложности планируется поставить более 12 тыс. шкафов в ближайшие 10 лет.

В марте 2019 года в лаборатории IABG (Оттобрунн, Германия) планируется проведение сейсмических и вибрационных испытаний на квалификацию НКУ по максимальным требованиям заказчиков, строящихся АЭС за рубежом: 9 баллов на отметке 30 метров.

"Дополнительно на УЭМЗ начата поэтапная разработка линейки НКУ серии USG до номинальных токов 5000 А и более для коммерческих поставок на международные как атомные, так и неатомные рынки", - пояснил заместитель генерального директора по маркетингу УЭМЗ Валерий Савин.

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