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Законотворчество (постановления)

Строить ветроэлектростанции на Дальнем Востоке станет проще

Правительство РФ исключило избыточные требования при строительстве ветроэлектростанций. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Документом исключены избыточные требования к проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. В частности, исключена необходимость установления охранных зон в отношении ветроэлектростанций, так как такие объекты не относятся к критически важным, технологические нарушения в их работе не влекут социально-экономические, экологические и другие последствия для населения и социально значимых объектов. По мнению разработчиков документа, принятое решение позволит устранить административные барьеры при строительстве ветроэлектростанций, использовать в полном объёме земельные участки, расположенные вблизи ветроэнергетических установок.

Отметим, что на Дальнем Востоке активно развивается "зеленая энергетика" и уже работает ряд ветроэлектростанций. В ноябре прошлого года в арктическом поселке Тикси в Республике Саха (Якутия) начала работу уникальная ветряная электростанция. Ветропарк уникален не только для Якутии, но и для России в целом. Три уникальные ветроустановки общей мощностью 900 кВт выполнены в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья. Они могут работать при температуре до –50 градусов и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. По предварительной оценке, экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год. Как ранее сообщали в РусГидро, после апробации уникальной технологии могут быть рассмотрены варианты локализации производства оборудования на территории России и возможность тиражирования технологии в энергоизолированных районах Дальнего Востока.

На Чукотском мысе Обсервации работает самая крупная в Арктической зоне России ветрогенераторная станция. Помимо данной станции, согласно ряду подписанных в рамках ВЭФ соглашений, будут построены подобные ещё в нескольких районах Чукотки.

Как пояснили в Минвостокразвития России, Министерство готово поддерживать инициативу предпринимателей по запуску новых проектов по развитию альтернативной энергетики. Стимулирование проектов в данной сфере находит содействие на правительственном уровне. Так, в октябре были внесены изменения в ряд нормативных правовых актов правительства, которыми исключаются избыточные требования к процессу проектирования, строительства и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ.

Energyland

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