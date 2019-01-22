В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 

Интерпластика 2018 Интерпластика 2018 Интерпластика 2018

Продолжая тему освещения ситуации на рынке производства и поставки полимерных материалов для кабеля и провода портал RusCable.Ru примет участие в крупнейшем выставочном мероприятии по этой теме Интерпластика. Сотрудники компании будут работать как на стенде рассказывая об услугах для полимерщиков, а также возьмут интервью у лидеров отрасли, посетят мероприятия деловой программы и расскажут об этом многочисленной аудитории портала и всей сети Интернет.





Постоянные посетители портала и те, кто присоединился к широкой аудитории специализированного информационного ресурса недавно, знают, что RusCable.Ru старается освещать самые интересные отраслевые события. Редакция портала стремимся к тому, чтобы наши читатели всегда были в курсе всех новостей кабельной и электротехнической промышленности. Также мы стараемся, чтобы они могли максимально полно знакомиться с ходом проведения выставок, форумов, тематических семинаров и круглых столов, даже не посещая их лично – огромное число пользователей следят за новостями изо всех городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому, посетить и рассказать о Международной специализированной выставке по пластмассам и каучукам «Интерпластика» мы считаем приоритетом в начале 2019 года.





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«Интерпластика» пройдет с 29 января по 1 февраля на площадях 1, 2 и 8 павильонов ЦВК «Экспоцентр». На ней будут представлены новейшие разработки, продукция и услуги в сфере производства и переработки пластмасс и каучука. Здесь можно будет увидеть подготовительные машины и установки для пластмассовых отходов, перерабатывающие машины и оборудование, экструдеры и экструзионные установки; машины для производства пенопластов и для переработки реактопластов, для облагораживания, отделки, печати и маркировки; измерительное, регулировочное и контрольное оборудование, ознакомиться с услугами в сфере производства пластмассы и каучука. В январе прошлого года свою продукцию представили 650 участников из 31 страны. В новом сезоне масштабы растут – площадь выставки увеличится на 15% и для экспонентов также будет доступен третий зал в павильоне №8.Выставка не просто имеет статус международной: ее организаторы – фирмы «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия) и «Мессе Дюссельдорф Москва» (Россия). Среди участников заявлены представители разных стран мира, включая европейские и азиатские.В этом году к постоянным участникам выставки присоединится большое количество новых экспонентов: в выставке примут участие не только известные поставщики из индустрии пластмасс, каучуков и упаковки, но и специализированные малые и средние предприятия. И, традиционно, демонстрировать наработки своих зарубежных компаний будут представители из Германии, Австрии, Италии, Турции и Китая. В сфере сырья и вспомогательных материалов свое участие подтвердили такие лидеры промышленности как: «СИБУР", «Группа ПОЛИПЛАСТИК», BASF, Covestro, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», DOW, Lanxess, Clariant, Exxon Mobil, Газпромнефть-СМ и другие.Встретиться с сотрудникамиможно будет на стенде(павильон 1)., которое разработал ведущий кабельный портал для компаний, изготавливающих полимерные композиции (пластикаты) для производства кабеля и провода будет презентовано каждому посетителю. Гости нашего стенда получат подробную консультацию о специфике и рекламных возможностях сайта. Также можно будет обсудить выгодное сотрудничество и узнать:



Журналисты портала проведут серию интервью с гостями и участниками выставки. По вопросам сотрудничества можно связаться с пресс-службой RusCable.Ru – ruspress@corp.ruscable.ru, 8 999 831 73 74.







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