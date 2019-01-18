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Производство

Холдинг Кабельный Альянс признан ключевым партнером крупнейшей угледобывающей компании

Холдинг Кабельный Альянс признан ключевым партнером крупнейшей угледобывающей компании

22 января 2019, 12:45
Рубрика: Производство
Метки: ХКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Одна из крупнейших угледобывающих компаний России – "СДС-уголь" признала "Холдинг Кабельный Альянс" партнером 2018 года. Соответствующий диплом был торжественно вручен начальнику управления по сбыту ООО "ХКА" Андрею Шишикину.

Компании сотрудничают больше 15 лет. Ежегодно кабельщики поставляют партнеру всю необходимую продукцию. В первую очередь, речь идет о шахтных и экскаваторных кабелях, силовых кабелях и других группах кабельной продукции.

"СДС-уголь – надежный и проверенный партнер. Мы гордимся тем, что вошли в число лучших поставщиков продукции для инфраструктуры компании", - отметил А.Шишикин.

Стоит добавить, что в зоне ответственности АО ХК "СДС-уголь" - четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий, расположенных на территории Кемеровской области.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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