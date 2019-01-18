До 2022 года планируется разработка порядка 200 и актуализация 400 сводов правил и ГОСТов

Национальным проектом "Жилье и городская среда" в период с 2018 по 2022 годы предусмотрена разработка порядка 200 и актуализация порядка 400 сводов правил и ГОСТов. Об этом 23 января сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев на заседании Государственной Думы в рамках "правительственного часа".

По словам министра, в настоящее время ведомством реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию системы технического регулирования, проведена ревизия нормативной базы в строительной сфере. В результате этой работы к началу 2019 года фонд нормативных технических документов составляет 314 сводов правил и 1080 стандартов. В нормативно-техническую базу строительства вошли 70 принципиально новых для отрасли документов.

Также в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации продолжается работа по совершенствованию системы ценообразования путем создания единой базы государственных сметных нормативов, применяемых при проектировании и строительстве, а также сметных цен строительных ресурсов, определяемых на основе мониторинга цен производителей.

