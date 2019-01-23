"Ростелеком" обеспечил интернетом 185 небольших населенных пунктов Челябинской области

Ведущий национальный оператор связи ПАО "Ростелеком" подключил на Южном Урале по программе устранения цифрового неравенства 185 из 258 небольших населенных пунктов.

Благодаря реализации этого социального проекта жители сел и поселков имеют возможность пользоваться доступом в интернет наравне с жителями крупных населенных пунктов. Также они могут при помощи портала gosuslugi.ru удаленно получать государственные и муниципальные услуги, взаимодействовать с ГИБДД, пенсионным фондом, налоговой инспекцией.

Программа помогает и в развитии бизнеса на территориях. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил сельхозкооператив в Красноармейском районе, куда магистральная интернет-линия пришла в рамках программы устранения цифрового неравенства в конце 2018 года.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области: "В этом году построим станцию беспроводного широкополосного доступа, что полностью удовлетворит потребности людей в интернете. В целом для всех населенных пунктов, где живет больше 250 человек, принята федеральная программа "Устранение цифрового неравенства".

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО "Ростелеком": "В 2018 году "Ростелеком" провел работу по подключению точек доступа устранения цифрового неравенства в 73 отдаленных населенных пунктах Челябинской области. Важный социальный эффект этого проекта мы видим не только в возможности жителей получить доступ к интернету. Программа позволяет формировать цифровую экосистему Южного Урала, которая делает интернет доступным для государства, бизнеса и населения на всей территории региона, а не только в крупных городах, и тем самым повышает привлекательность Челябинской области для жизни".

С 1 августа 2017 года "Ростелеком" отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Точки доступа Wi-Fi располагаются максимально близко к социально-значимым объектам — школам, клубам и домам культуры.

По итогу 2018 года в Челябинской области построено 185 точек доступа по программе устранения цифрового неравенства. Оставшиеся 73 населенных пункта программы будут подключены до конца 2019 года. В итоге современную связь получат более 90 тысяч жителей Челябинской области. Программа устранения цифрового неравенства обеспечивает доступом к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с населенные пункты, в которых проживает от 250 до 500 человек.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства в России точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть построены в почти 14 тыс. населенных пунктов. Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). В соответствии с федеральным законом "О связи" распоряжением Правительства РФ "Ростелеком" с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. 10-летний договор об условиях оказания универсальных услуг связи между Россвязью и "Ростелекомом" подписан 13 мая 2014 года.