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Модернизация

"Ростелеком" обеспечил интернетом 185 небольших населенных пунктов Челябинской области

Ростелеком обеспечил интернетом 185 небольших населенных пунктов Челябинской области

23 января 2019, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Ведущий национальный оператор связи ПАО "Ростелеком" подключил на Южном Урале по программе устранения цифрового неравенства 185 из 258 небольших населенных пунктов.

Благодаря реализации этого социального проекта жители сел и поселков имеют возможность пользоваться доступом в интернет наравне с жителями крупных населенных пунктов. Также они могут при помощи портала gosuslugi.ru удаленно получать государственные и муниципальные услуги, взаимодействовать с ГИБДД, пенсионным фондом, налоговой инспекцией.

Программа помогает и в развитии бизнеса на территориях. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил сельхозкооператив в Красноармейском районе, куда магистральная интернет-линия пришла в рамках программы устранения цифрового неравенства в конце 2018 года.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:
"В этом году построим станцию беспроводного широкополосного доступа, что полностью удовлетворит потребности людей в интернете. В целом для всех населенных пунктов, где живет больше 250 человек, принята федеральная программа "Устранение цифрового неравенства".
Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО "Ростелеком":
"В 2018 году "Ростелеком" провел работу по подключению точек доступа устранения цифрового неравенства в 73 отдаленных населенных пунктах Челябинской области. Важный социальный эффект этого проекта мы видим не только в возможности жителей получить доступ к интернету. Программа позволяет формировать цифровую экосистему Южного Урала, которая делает интернет доступным для государства, бизнеса и населения на всей территории региона, а не только в крупных городах, и тем самым повышает привлекательность Челябинской области для жизни".

С 1 августа 2017 года "Ростелеком" отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Точки доступа Wi-Fi располагаются максимально близко к социально-значимым объектам — школам, клубам и домам культуры.

По итогу 2018 года в Челябинской области построено 185 точек доступа по программе устранения цифрового неравенства. Оставшиеся 73 населенных пункта программы будут подключены до конца 2019 года. В итоге современную связь получат более 90 тысяч жителей Челябинской области. Программа устранения цифрового неравенства обеспечивает доступом к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с населенные пункты, в которых проживает от 250 до 500 человек.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства в России точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть построены в почти 14 тыс. населенных пунктов. Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). В соответствии с федеральным законом "О связи" распоряжением Правительства РФ "Ростелеком" с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. 10-летний договор об условиях оказания универсальных услуг связи между Россвязью и "Ростелекомом" подписан 13 мая 2014 года.

Компания: ПАО "Ростелеком"

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