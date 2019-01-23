Ученые НТИ "научат" датчики на электросетях самостоятельно вызывать электриков

Специалисты Центра компетенций НТИ "Сенсорика", созданного на базе Национального исследовательского университета "МИЭТ", разрабатывают сенсоры для электросетей, которые в случае неполадок смогут самостоятельно определять проблему и передавать данные в аварийные службы. При этом "умные" датчики будут также сообщать абонентам прогнозные сроки устранения неисправностей, сообщил в среду ТАСС руководитель проектной группы Центра Дмитрий Каверзин.

"Наши "Е-датчики" способны не только сигнализировать об отключении электроэнергии, но и определять характер неисправности - к примеру, короткое замыкание или обрыв проводов. Человеку не нужно будет больше звонить в аварийные службы и выяснять, что случилось, надолго ли отключили свет. Система на основе наших сенсоров сама передаст данные в диспетчерскую, рассчитает время прибытия бригады электриков на место и сроки устранения аварии", - сказал Каверзин. По его словам, срок работы таких датчиков без замены аккумулятора достигает 10 лет.

Разработчики считают, что новое устройство может быть востребовано не только у владельцев жилых домов и офисов, но также и у представителей электросетевых, ресурсоснабжающих компаний и крупных корпораций.

"Диспетчер всегда будет знать о состоянии линий на конкретных участках и получать моментальный сигнал о сбое с точными координатами "слабого звена". Технология позволит снизить эксплуатационные затраты электросетевых компаний на 30% при условии массового внедрения", - добавил Каверзин.

Помимо самих датчиков представители Центра работают над созданием облачных хранилищ данных об эксплуатации тысяч сенсоров, а также мобильных приложений. Комплекс станет частью "умного города" и интернета вещей, так как предупреждения об отключении и данные об авариях будут получать не только хозяева квартир и офисов, но и системы "умных" приборов.

"Мы сможем в буквальном смысле предупредить компьютер или "умный" дом о том, что в ближайшие два часа энергии не будет. Это позволит избежать некорректной работы устройств в период или после аварии. Передача данных работает и в обратную сторону - сами приборы тоже смогут сигнализировать об отсутствии подачи энергии", - считает представитель Центра компетенций НТИ. Пилотная площадка, на которой разработчики протестируют "умную" систему сенсоров, заработает в одном из регионов России уже в этом году.

Центры компетенций НТИ

Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) - это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ. В числе этих технологий - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания (РВК).

ТАСС