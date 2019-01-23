Ульяновская область: цифровые услуги "Ростелекома" − жителям поселка Ленинский

"Ростелеком" завершил строительство оптической сети связи в коттеджном поселке Ленинский Заволжского района Ульяновска. Жители около 600 домов частного сектора получили доступ к современным телекоммуникационным сервисам и уже начали подключать услуги оператора.

Наибольшей популярностью у новых абонентов пользуется тариф "Игровой" со скоростью доступа в интернет до 200 Мбит/с и специальными опциями для любителей онлайн-игр. При его подключении пользователи получают антивирусную защиту на два устройства и 101 телевизионный канал в мобильном приложении "ТВ онлайн", с которым любимые фильмы и передачи можно смотреть где угодно.

"Мы построили в Ленинском более 20 километров оптики. У жителей появилась возможность смотреть огромное количество телеканалов и фильмов самой разнообразной тематики. Им стали доступны сервисы, обеспечивающие безопасность: от антивирусных программ, защищающих персональные устройства от сетевых угроз, до решений для системы умного дома. Мы продолжим строить оптику в частном секторе Ульяновска, чтобы сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее", – рассказала директор Ульяновского филиала ПАО "Ростелеком" Елена Альпова.

Созданная инфраструктура позволяет ульяновцам пользоваться услугой "Видеонаблюдение" и системой "Умный дом". С помощью этих сервисов можно дистанционно контролировать происходящее в доме или на участке и оперативно реагировать на непредвиденные ситуации. Датчики движения, открытия окон и дверей, протечки воды и задымления незамедлительно уведомят хозяина о возгорании, прорыве трубы или проникновении в дом посторонних. А интеллектуальные камеры "Ростелекома" запишут звук, изображение и снимут видео даже в темноте.