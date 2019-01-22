Власти Забайкальского края и энергетики подпишут соглашение о сотрудничестве

В Москве состоялась рабочая встреча врио Губернатора Забайкальского края Александра Осипова и генерального директора ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") Виталия Иванова. Стороны обсудили совместную работу по реализации инвестиционных проектов и программу развития сетевого комплекса для повышения надёжности энергоснабжения жителей региона.

В ходе встречи была достигнута договорённость о заключении долгосрочного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между МРСК Сибири и Правительством Забайкальского края сроком на 10 лет. Планируется, что документ будет подписан в ближайшее время.

Участники встречи обсудили стратегии цифровизации электросетевого комплекса Забайкалья. Так Виталий Иванов рассказал, что уже в этом году начнутся работы по созданию первой в Забайкальском крае цифровой подстанции и района электрических сетей (РЭС). В качестве пилотной зоны выбран Читинский РЭС.

"Эффектом от цифровой трансформации станет снижение более чем в половину длительности и частоты отключений, а также уровня потерь электроэнергии. Проект будет реализован до конца 2020 года, а его стоимость составит порядка 200 миллионов рублей", - отметил Виталий Иванов.

Еще одной важной темой, поднятой на встрече, стало обсуждение тарифно-балансовых решений и принятых мерах по ликвидации дебиторской задолженности предприятий ЖКХ Забайкальского края перед ПАО "МРСК Сибири".

Кроме того, стороны обратили внимание на работу электросетевого комплекса во время осенне-зимнего периода, отметив надежную работу оборудования и отсутствие существенных технологических нарушений на сетях филиала МРСК Сибири - "Читаэнерго".