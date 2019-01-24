Чубайс назвал неизбежным введение соцнормы электропотребления

Введение социальной нормы потребления электроэнергии в России неизбежно, заявил предправления "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах бизнес-завтрака Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Подобные решения господин Чубайс назвал "противными". "Они противные, потому что они очень болезненны, они касаются большой группы людей, прямо бьют по ним и невозможно от них уклониться. Так устроена экономика. Иногда кажется, что если уклонишься, если не примешь это решение, то оно само рассосется",— цитирует господина Чубайса RNS.

Глава "Роснано" отметил, что несколько лет назад объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике составлял 100 млрд руб. "Сегодня уже больше, чем 300 млрд руб. К сожалению, не рассосется",— сказал он.

Вопрос введения соцнормы глава "Роснано" сравнил с повышением пенсионного возраста, которое обсуждалось, по его словам, на протяжении 10 лет. Он отметил, что соцнорма потребления электроэнергии неизбежна. "К сожалению, здесь вопрос когда. Нынешний момент признан неидеальным",— отметил господин Чубайс.

Правительство обсуждало механизм дифференцированных тарифов на электроэнергию. Это могло привести к повышению цен на "сверхпотребление" свыше 300 и 500 кВт·ч в месяц и постепенной отмене льготных тарифов для квартир с электроплитами и сельского населения. Накануне вечером стало известно, что Белый дом решил отложить этот вопрос на фоне роста фискальной нагрузки на граждан.

Коммерсант