Компания Nexans реализует проект NordLink между Норвегией и Германией

Компания Nexans успешно завершила прокладку первых четырёх кабелей системы NordLink, которая соединит энергосистемы Норвегии и Германии. Проект NordLink является важным этапом развития экологически безопасного энергетического рынка будущего.

Система мощностью 1400 МВт, создаваемая при сотрудничестве компаний Statnett, TenneT и немецкого банка KfW, объединит электроэнергетические рынки Норвегии и Германии, что даст возможность обеим странам обмениваться возобновляемой энергией. Например, можно будет экспортировать в Норвегию излишки энергии, вырабатываемой ветровыми и солнечными источниками в Германии. В то же время Норвегия сможет экспортировать в Германию излишки гидроэнергии.

В соответствии с контрактом стоимостью 500 миллионов евро, заключённым в 2015 году, компания Nexans должна разработать, изготовить и проложить шесть 525-кВ кабелей постоянного тока с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой общей протяжённостью около 700 км. Часть этих кабелей в настоящее время ещё находится на стадии производства на заводе компании Nexans в городе Халден (Halden), Норвегия, а кабели для двух третей трассы новой объединяющей системы уже изготовлены и проложены. Эти кабели были проложены с помощью кабелеукладочного судна C/S Nexans Skagerrak и системы Nexans Capjet для рытья подводных траншей. Последние два из шести кабелей планируется проложить в 2019 году.