"Лидер-Инвест" вложит около 50 млрд рублей в новый девелоперский проект на ЗИЛе

В рамках проекта планируют построить 270 тыс. кв. м жилья и 100 тыс. кв. м офисов, а также школу и три детских сада

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Девелоперская компания "Лидер-Инвест" вложит около 50 млрд рублей в новый проект комплексного развития территории Central Park в районе бывшего автозавода ЗИЛ в Москве, сообщил журналистам директор по комплексному освоению территории компании Илья Винокур на презентации проекта.

"Объем инвестиций в весь проект составит порядка 50 млрд рублей (...) Территория занимает 15 га, ранее она входила в состав ЗИЛа. Производственных помещений здесь не было, располагались склады и административно- хозяйственные здания", - сказал Винокур.

Он пояснил, что возведение жилых кварталов будет вестись за счет проектного финансирования, "с привлечением банка из топ-10".

Винокур также сообщил, что на сегодня завершилось проектирование первой очереди Central Park, получено разрешение на строительство. Работы начнутся в первом квартале 2019 года. Площадь жилья в рамках проекта составит 270 тыс. кв. м, также будет построено 100 тыс. кв. м офисов, школа и три детских сада. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

"Лидер-Инвест" - московская девелоперская компания, специализирующаяся на жилье в сегментах комфорт+, бизнес и премиум, а также на проектах комплексного и устойчивого развития территорий. Всего в портфеле компании - 45 проектов площадью 3 млн кв. м.

О застройке ЗИЛа

Застройка территории ЗИЛа - крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны (площадь около 400 га). В новом городском районе будет жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Территорию благоустроят и озеленят. Работы затронут также набережные Москвы-реки, здесь уже развивается транспортная инфраструктура.

В конце 2015 года открылась станция метро "Технопарк", а в сентябре 2016 года - станции МЦК "Автозаводская" и ЗИЛ. Сообщалось, что до конца 2018 года на ЗИЛе проложат около 20 км новых автодорог, а в 2018 году начнут возводить автомобильный мост, который пройдет параллельно МЦК и свяжет Третье транспортное кольцо с Варшавским шоссе.

ТАСС