Обращение Кабельного завода АЛЮР к участникам Электротехнического рынка

2019 год - это время новых перемен в кабельной отрасли. Год ознаменован новым витком борьбы с фальсифицированной продукцией на электротехническом рынке. Благодаря действию проекта Кабель без опасности, в течении 2017-2018 г.r на рынке значительно увеличилось число контрольных мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной продукции.

Тем не менее, по оценкам экспертов доля фальсифицированной кабельноЙ продукции по прежнему высока и в среднем по рынку составляет около 40%, достигая отдельных сегментах 70-80%.