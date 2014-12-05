Обращение Кабельного завода АЛЮР к участникам Электротехнического рынка

В новый рабочий год вместе с
24 января 2019, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: АЛЮР, ФАЛЬСИФИКАТ, КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Отрасль: Кабельная промышленность
2019 год - это время новых перемен в кабельной отрасли. Год ознаменован новым витком борьбы с фальсифицированной продукцией на электротехническом рынке. Благодаря действию проекта Кабель без опасности, в течении 2017-2018 г.r на рынке значительно увеличилось число контрольных мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной продукции.
Тем не менее, по оценкам экспертов доля фальсифицированной кабельноЙ продукции по прежнему высока и в среднем по рынку составляет около 40%, достигая отдельных сегментах 70-80%.Скачать в PDF (2.75 МБ)