Ростовская АЭС: прошли общественные слушания по оценке воздействия на природу эксплуатации блока №3 с вентиляторными градирнями

22 января 2019 года в Волгодонске состоялись общественные слушания по теме: "Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока №3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями".

Участие в слушаниях приняли проектировщики, специалисты эксплуатации АЭС, представители концерна "Росэнергоатом", городской администрации и Думы, общественных экологических организаций, надзорных органов, а также жители Волгодонска и других городов России.

"Согласно проведённым наблюдениям, исследованиям и расчётам по большинству параметров состояния окружающей среды изменений не произошло. По отдельным показателям наблюдаются улучшения, которые являются результатом проведённых Ростовской АЭС природоохранных мероприятий и модернизации оборудования", - отметила Любовь Банщикова - представитель ООО "НПО Гидротехпроект", выполнявшего оценку воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблоков №1, №2 и №3 Ростовской АЭС на мощности 104% от номинальной.

Проектом предусмотрено сооружение рядом с основной башенной испарительной градирней третьего энергоблока 12 вентиляторных градирен размером 16х16 метров. "Во-первых, градирни должны размещаться вблизи основных градирен, так как используются одни и те же трубопроводы. Во-вторых, учитывается площадь размещения. И третий параметр – оптимальный срок окупаемости. Всем этим трём условиям полностью соответствует проект вентиляторных градирен, который и вынесен сегодня на общественные слушания", - сказал заместитель главного инженера проекта АО ИК "АСЭ" Марат Исмагилов.

Исполняющий обязанности директора Ростовской АЭС Александр Нежеря подчеркнул: "Для нас безопасность – наивысший приоритет. Каждый год на модернизацию оборудования мы тратим порядка 1 млрд рублей. Сооружение вентиляторных градирен для третьего энергоблока – это ещё один шаг на пути повышения безопасности. Они позволят обеспечить щадящий режим работы основного оборудования в жаркий летний период".

В 2018 году Ростовская АЭС ввела в промышленную эксплуатацию энергоблок №4 и выработала более 29 млрд кВт.ч электроэнергии, досрочно выполнив годовое задание с месячным опережением. План на 2019 год – 31,64 млрд кВт.ч. Присутствовавший на слушаниях заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко отметил: "Я уверен, что эта цель будет достигнута. За 18 лет работы коллектив станции зарекомендовал себя как сплочённая высокопрофессиональная команда, которой по плечу решать любые задачи. Для области Ростовская АЭС - гарант энергобезопасности. В регионе нет дефицита энергомощностей, а потому Ростовская область имеет преимущества для привлечения инвестиций и своего развития. И это заслуга, во многом, волгодонских атомщиков. В своём инвестиционном послании губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что повышение производительности труда – ключевой приоритет социально-экономического развития России до 2024 года. И я считаю, что в нашем регионе по этому показателю Ростовская АЭС находится в авангарде".

"Сегодня город Волгодонск занимает лидирующие позиции по экономическим показателям в Ростовской области по объёму промышленного производства, обороту розничной торговли, объёму общественного питания, инвестициям, по уровню заработной платы и другим показателям. Ростовская атомная станция в значительной степени оказывает влияние на экономику города. Она является первым по значимости бюджетообразующим предприятием Волгодонска, обеспечивая около 20 процентов поступлений налогов в бюджет города. Объем инвестиций Ростовской АЭС в экономику Волгодонска в 2018 году составил 6,1 млрд рублей", - сказал глава Администрации Волгодонска Виктор Мельников.

Работа энергоблока №3 на повышенной мощности 104% – это дополнительная генерация на Юге России и дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. В 2016-2018 годах в рамках Соглашения о сотрудничестве Госкорпорации "Росатом" и правительства Ростовской области Волгодонск получил более 479 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт дорог, приобретение общественного транспорта, коммунальной техники, машин скорой помощи, аппарата МРТ для сосудистого центра городской больницы №1 и оборудования для отделения реабилитации Детской городской больницы, ремонт городских коммуникаций и образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы ДК "Октябрь".

За последние три года Ростовская АЭС оказала благотворительной помощь на сумму 54 млн рублей. Из них 15 млн руб. были выделены в 2018 году. "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его". Наверное, эти известные слова Льва Толстого руководство концерна "Росэнергоатом" сделало одним из своих девизов в социальной политике. Мне кажется, для руководства атомной станции заниматься благотворительностью – это уже давно нечто само собой разумеющееся", - отметила председатель Волгодонской городской Думы – глава города Людмила Ткаченко.

О научной обоснованности подтверждения безопасности эксплуатации энергоблоков на мощности 104% рассказала депутат Законодательного Собрания Ростовской области, руководитель Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ Валентина Руденко: "Мы имеем многолетний и очень серьёзный опыт проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по диагностике оборудования АЭС методами неразрушающего контроля и определению возможности продления срока службы оборудования. Сейчас мы работаем над 5-ю темами по заказу "Росэнергоатома". И результаты исследований подтверждают безопасность эксплуатации АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 104%. Ростовская атомная станция - одна из самых передовых в структуре концерна "Росэнергоатом" и в плане экономической эффективности, и, что крайне важно, один из лидеров в сфере культуры безопасности".

В общественных слушаниях приняли участие 843 человека. На все вопросы, заданные в ходе встречи, были даны исчерпывающие ответы. Замечания и предложения будут внесены в протокол и переданы Заказчику – АО "Концерн Росэнергоатом".