Строящиеся станции метро в Петербурге законсервируют до появления нового подрядчика

Ранее компания "Метрострой" высказала опасения о возможности возникновения аварийной ситуации, если строительство на участках городского метрополитена приостановят

Власти Санкт-Петербурга, которые расторгают контракты с ОАО "Метрострой" на строительство городского метрополитена, в кратчайшие сроки заключат договор на консервацию и охрану строящихся станций метрополитена, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Как рассказали ТАСС в комитете, городские власти предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности на строящихся станциях подземки. 21 января правительство города объявило о расторжении контрактов с ОАО "Метрострой" на строительство станций метро в Санкт-Петербурге. В КРТИ назвали причиной расторжения "некачественное планирование работ", которое привело к срывам сроков строительства новых станций и к задержкам выплат строителям метро.

"КРТИ ни в коем случае не пустит данную ситуацию на самотек, в кратчайшие сроки заказчик заключит договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро в соответствии с действующими нормами и правилами. Кроме этого, будет заключен договор по обеспечению охраны строящихся объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ о транспортной безопасности", - отмечается в сообщении.

Компания "Метрострой" намерена остановить строительные работы на Фрунзенском радиусе, Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линиях Петербургского метрополитена до 28 января. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Если не удастся отменить решение города, мы вынуждены будем это сделать", - сказал представитель компании, отвечая на вопрос ТАСС о том, к какому сроку "Метрострой" планирует прекратить строительные работы на линиях городской подземки, по которым были заключены все четыре контракта с правительством Санкт-Петербурга.

Ранее в пресс-службе ОАО "Метрострой" распространили сообщение, в котором высказаны опасения о возможном возникновении аварийной ситуации в случае приостановки строительных работ на участках городского метрополитена.

Глава "Объединения строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры" и "Тоннельной ассоциации Северо-Запада" Сергей Алпатов рассказал ТАСС, что обе организации направили в правительство Санкт-Петербурга письмо с просьбой предотвратить приостановку работ на строящихся участках городской подземки, так как это может привести к "серьезными аварийными ситуациями в городе".

В свою очередь в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности на строящихся станциях подземки. Для этого планируется в кратчайшие сроки подписать договор на консервацию и охрану этих станций.

Отказ от исполнения контрактов

В комитете уточнили, что заказчик - городская Дирекция транспортного строительства, подконтрольная КРТИ - в одностороннем порядке отказался от исполнения трех государственных контрактов на выполнение работ по строительству продолжения Фрунзенского радиуса (станции "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары"), по строительству участка Лахтинско-Правобережной ветки метро от станции "Спасская" до станции "Большой проспект" и строительству участка Невско-Василеостровской ветки метро от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая станцию "Новокрестовская".

Общая сумма контрактов составляет 86,4 млрд рублей. Как сообщил журналистам накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, конкурс на выбор нового подрядчика будет объявлен в феврале 2019 года. Когда планируется расторгнуть четвертый контракт с ОАО "Метрострой" на выполнение работ по строительству Красносельско-Калинской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал 2" с электродепо "Красносельское", в КРТИ не уточнили.

Ситуация с "Метростроем"

26 декабря из-за задержек выплат за осенний период 30 строителей станции метро "Театральная" отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя против невыплаты зарплаты с сентября 2018 года. Забастовка прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями.

Выплата зарплат стала возможной после того, как Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство ОАО "Метрострой" о временном снятии ограничений по пользованию заблокированным расчетными счетами предприятия. В начале января вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что город обеспечит своевременную выплату зарплаты сотрудникам ОАО "Метрострой" за декабрь. Для этих целей власти города зарезервировали 350 млн рублей.

ТАСС