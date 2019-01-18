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Модернизация

а 2018 год ООО "Башкирэнерго" установило более 50 тыс. счетчиков АСКУЭ

а 2018 год ООО Башкирэнерго установило более 50 тыс. счетчиков АСКУЭ

24 января 2019, 09:40
Рубрика: Модернизация
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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За 2018 год в зоне ответственности ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") установлено свыше 50 тыс. приборов учета АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии).

Значительная часть, порядка 35 тыс. интеллектуальных электросчетчиков, пришлась на Уфу и близлежащие районы. Это обусловлено реализацией проекта "умных сетей" в г. Уфе и активной жилищной застройкой данной территории.

Общее количество включенных в АСКУЭ ООО "Башкирэнерго" электросчетчиков на сегодняшний день составляет 220 тыс., количество каналов учета электроэнергии - 286 тыс. Большие объемы внедрения АСКУЭ позволили сетевикам существенно сократить потери электроэнергии, а потребителям снять с себя ответственность и финансовые затраты на техническое обслуживание счетчиков.

В 2019 году ООО "Башкирэнерго" планирует установить 35 тысяч электросчетчиков с АСКУЭ, 17 тысяч из которых в г. Уфе.

Компания: ООО "Башкирэнерго"

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