К новым высотам!

В 2019 году специалисты ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" планируют посетить организации и выставки, более чем в 20 городах России. Представители нашего завода посетят предприятия военно-промышленного комплекса, АЭС, электротехнические и строительные компании, а также предприятия нефтегазовой отрасли, крупнейшие промышленные заводы России и проектные организации.

График поездок:

Февраль – Набережные челны; Киров Март – Омск; Челябинск; Кемерово Апрель – Атырау; Краснодар; Ростов-на-Дону Май – Воронеж; Нижний Новгород; Мурманск Июнь – Санкт-Петербург; Барнаул Июль – Владимир: Ульяновск Август – Курган; Магнитогорск Сентябрь – Казань; Минск; Сургут; Октябрь – Саратов; Уфа Ноябрь – Нижневартовск; Красноярск; Нижний Тагил

Целью посещений является участие выставках, конференциях, а также информирование заказчиков о новейших разработках нашего завода в области кабельно-проводниковой продукции и выявление потребностей наших заказчиков.

Если Вы заинтересованы в посещении вашего предприятия специалистами ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" с целью получения новой информации по кабельно-проводниковой продукции (в том числе технических каталогов) - вам достаточно написать запрос на электронною почту bpp@podolskkabel.ru.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502 78 89.