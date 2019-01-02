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Мероприятия

К новым высотам!

К новым высотам!

25 января 2019, 15:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В 2019 году специалисты  ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" планируют посетить организации и выставки, более чем в 20 городах России.  Представители нашего завода посетят предприятия военно-промышленного комплекса, АЭС, электротехнические и строительные компании, а также предприятия нефтегазовой отрасли, крупнейшие промышленные заводы России и проектные организации.

График поездок:

  1. Февраль – Набережные челны; Киров
  2. Март – Омск; Челябинск; Кемерово
  3. Апрель – Атырау; Краснодар; Ростов-на-Дону
  4. Май – Воронеж; Нижний Новгород; Мурманск
  5. Июнь – Санкт-Петербург; Барнаул
  6. Июль – Владимир: Ульяновск
  7. Август – Курган; Магнитогорск
  8. Сентябрь – Казань; Минск; Сургут;
  9. Октябрь – Саратов; Уфа
  10. Ноябрь – Нижневартовск; Красноярск; Нижний Тагил

Целью посещений является участие выставках, конференциях, а также информирование заказчиков о новейших разработках нашего завода в области кабельно-проводниковой продукции и выявление потребностей наших заказчиков.

Если Вы заинтересованы в посещении вашего предприятия специалистами  ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" с целью получения новой информации по кабельно-проводниковой продукции (в том числе технических каталогов) - вам достаточно написать запрос на электронною почту bpp@podolskkabel.ru.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502 78 89.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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