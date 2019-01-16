"Камский кабель" принял участие в итоговом заседании сектора "Энергетика" Алюминиевой Ассоциации

Около 20 тысяч тонн алюминия и алюминиевых сплавов перерабатываются на нашем предприятии в токопроводящую жилу, чтобы послужить основой для самых разных марок кабельно-проводниковой продукции.

Прошедший год в России был отмечен такими положительными результатами, как возвращение алюминиевой проводки в жилищное строительство, разработка и запуск инновационного алюминиевого кабеля.

Одним из важных направлений деятельности Алюминиевой Ассоциации в 2019 году станет продолжение работы по созданию инновационных сплавов для производства современной кабельно-проводниковой продукции, об этом со ссылкой на председателя Ассоциации В.И. Трищенко говорится на Интернет-сайте объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия.

В настоящее время ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых инновационных видов кабеля с алюминиевыми сплавами. Среди планов на 2019 год – поддержка отечественных производителей по вопросам экспорта кабельно-проводниковой продукции и импортозамещения, содействие в разрешении вопросов по получению транспортных и других субсидий со стороны государства, усиление работы по противодействию фальсификату и контрафакту в рамках проекта "Кабель без опасности".

Помимо "Камского кабеля" участие в заседании приняли и другие крупнейшие производители КПП: "Завод "Москабель", "Эм-Кабель", "Сарансккабель", "Ункомтех", а также ВНИИКП и Ассоциация "Электрокабель".