Председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный – о предложениях Минэка по соц. нормированию электроэнергии

Как неоднократно отмечал комитет по энергетике, проблема перекрестного субсидирования электроэнергетике мешает развитию самой электроэнергетики, сдерживает развитие промышленности. Вопрос требует скорейшего решения.

За счет перекрестки сегодня цена на электричество для населения на 20% ниже, чем цена для промышленности, а по оценкам экспертов, в частности, Высшей школы экономики, для эффективной работы ТЭК и экономики должна быть выше на 30%. Получается, если попытаться снять проблему перекрестного субсидирования одномоментно, цены для населения надо поднять в 1,7 раза. Но это невозможно, поскольку будет несправедливо и вызовет рост социальной напряженности, кроме того, разгонит инфляцию и сведет на нет экономический эффект от повышения.

Предложения по социальному нормированию – вариант ускоренного повышения тарифов решения проблемы перекрестки. Поможет ли оно? Теоретически, да. Но, на мой взгляд, социальное нормирование также искажает рыночную модель ценообразования на электроэнергию, и в этом смысле оно ничем не лучше существующего перекрестного субсидирования, только теперь это будет перекрестка внутри одной группы потребителей-населения.

По оценкам экспертов, для развития экономики полезно стимулировать энергопотребление, оно выступает своего рода драйвером повышения качества жизни. Кроме того, электричество – это товар, и, по правилам рынка, чем больше товара ты покупаешь, тем ниже должна быть цена на него. А не наоборот. Это касается и электроплит, те, кто ими пользуется, по определению вынуждены потреблять больше. При этом надо иметь в виду, что, поскольку цены на электроэнергию у нас в стране несколько завышены, а на газ – занижены, готовка на электроплите сегодня обходится потребителю в 7 раз дороже, чем на газовой. А при отмене льгот станет еще дороже.

В России уже была попытка ввести социальную норму потребления электроэнергии: в июле 2013 года было принято правительственное постановление, согласно которому в семи пилотных регионах страны проводился такой эксперимент. Суть его была в том, что определенное количество электроэнергии гражданами оплачивалось по сниженному базовому спецтарифу, а всё, что выше – по увеличенным ставкам. Эксперимент не решил ни проблем электроэнергетики, связанных с перекрёстным субсидированием и необходимость повышения энергоэффективности, ни проблем малообеспеченных граждан, и в целом отношение субъектов и населения к этой идее было негативное. Как итог, субъектам РФ было дано право самим устанавливать такие нормы, если они сочтут это эффективным, но такой возможностью они практически не пользуются. Можно, конечно говорить, что в эксперимент была заложена слишком низкая норма, а в норму в 300 кВт может уложиться большинство потребителей, но суть подхода не меняется от размера нормы. При этом, чем выше норма, тем ниже эффект от ее введения, и в любом случае, ускоренный рост тарифов коснется абсолютного большинства жителей страны

На мой взгляд, путь решения проблемы перекрестного субсидирования должен быть другим. Это путь принятия тарифных решений, при котором тарифы для населения будут расти по схеме "инфляция плюс" при усилении программ адресной социальной помощи тем, кто не в состоянии платить, а для промышленности – по схеме "инфляция минус". Этот период должен быть растянут по времени на 10-15 лет. При этом обязательно нужно повышение эффективности работы самой электроэнергетики (в том числе, и за счет ухода от перекрестного субсидирования, цифровизации отрасли, внедрения системы интеллектуального учета потребления энергоресурсов) с тем, чтобы выйти на общий рост тарифов не выше инфляции.