Многомиллиардный воронежский проект KUHN столкнулся с непредвиденными расходами из-за отсутствия электромощностей

Воронежская "дочка" концерна KUHN попросила региональную власть помочь решить проблему с отсутствием электромощностей, необходимых для проектируемого завода, сообщили в "КУН Восток".

Соответствующее письмо направлено на имя губернатора Воронежской области Александра Гусева. Заявленный объем электроэнергии, необходимый для работы предприятия, составляет 3,5 МВт. Изначально завод прицепной сельхозтехники, послушав обнадеживающие обещания воронежских властей, рассчитывал на "питание" за счет будущей реконструкции ПАО "МРСК Центра" (филиал – "Воронежэнерго") подстанции (ПС 35) "Новоживотинное". Она находится примерно в 5 км от площадки инвестора. Но тот заблаговременно не подавал заявку на техприсоединение. И сделал это спустя некоторое время после того, как стал собственником участка, то есть примерно полгода назад.

Тогда представителям французской компании объяснили, что техвозможности обеспечить требуемый объем электроэнергии от существующих объектов электроэнергетики, включая реконструируемые в рамках инвестпрограммы, нет. Прежде всего, из-за удаленности предприятия от центров питания филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго". Кроме того, это может быть связано с некоторыми корректировками инвестпрограммы.

Поэтому филиалом сетевой организации была разработана схема подключения предприятия KUHN к электричеству. Как там пояснили, она предполагает проектирование и строительство подстанции 35/10 кВ с трансформатором мощностью 4 МВА в селе Чертовицы. И прокладку сетей от этой ПС до границы земельного участка, на котором планируется строительство завода KUHN. Стоимость этих работ, которые предлагается отплатить инвестору, – почти 200 млн рублей. Причем, по условиям договора, вся создаваемая инфраструктура перейдет в собственность "МРСК Центра". В KUHN признаются, что подключение к энергоблокам планировали задолго до начала реализации своего воронежского проекта. Но не рассчитывали на столь масштабные дополнительные расходы.

"Собственники KUHN готовы частично поучаствовать в создании необходимой инфраструктуры, но в объеме максимум 25-30% от заявленной суммы. Инвестору сложно понять и принять, почему только на него должны лечь все расходы на создание подстанции, которая будет обеспечивать электроэнергией еще и других потребителей", – поясняет представитель компании "Стройпроект", выполняющей функции генерального проектировщика и технического заказчика проекта KUHN.

В воронежском филиале МРСК опровергают информацию о том, что разработанная ими схема сможет обеспечить присоединение иных заявителей. Ссылаются на отсутствие резерва мощности на подстанции после присоединения и на то, что она будет строиться "исключительно под завод KUHN". Кроме того, в "Воронежэнерго" указывают на закон в сфере технологического присоединения. Согласно ему, заявителю включаются в плату за техприсоединение только затраты на новое строительство.

"Наши рекомендации позволяют выбрать оптимальное место для реализации нового инвестпроекта с учетом загруженности ближайших центров питания, доступности электросетевой инфраструктуры и избежать лишних затрат на обеспечение площадок необходимой электроэнергией. К сожалению, в данном случае компания KUHN не обращалась к нам для предварительной консультации и подала заявку на технологическое присоединение уже после окончательного выбора месторасположения своей производственной площадки. Это привело к тому, что в районе выбранного представителями компании KUHN земельного участка отсутствует техническая возможность обеспечить заявленный объем электроэнергии от существующих объектов электроэнергетики", – подчеркнул директор филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" Евгений Голубченко.

Учитывая значительный объем необходимых средств, на совместном совещании в департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области компании KUHN рекомендовали обратиться в региональный департамент экономразвития для присвоения проекту статуса особо значимого. В этом случае он может рассчитывать на субсидии в части возмещения затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Отметим, вопрос нехватки электромощностей в Рамонском районе давно стоит остро. "У нас есть проекты, реализация которых пока невозможна из-за недостатка газа и электроэнергии. Что ж, приходится искать альтернативные варианты", – сетует глава Рамонского района Николай Фролов. И добавляет, что МРСК разрабатывает проект по строительству подстанции "Задонская". Администрация района предоставила участок земли площадью чуть больше гектара в аренду под строительство нового центра питания мощностью 40 МВт, что позволит разгрузить зоны и в Новоживотинном, и в Рамони, и в других поселениях.

Напомним, французский концерн по производству немоторизированной сельхозтехники официально объявил о старте реализации проекта по созданию первого в России завода осенью прошлого года. Он расположится на территории площадью 19 га недалеко от аэропорта. Сегодня разработан проект предприятия, в феврале он должен пройти экспертный совет. Строительство планируется начать весной этого года и осуществить в несколько этапов. Эксперты оценивают стоимость всего проекта в 3-4 млрд рублей.

Концерн KUHN был основан в 1828 году кузнецом Джозефом Куном во французском Саверне и сначала специализировался на производстве весов и приборов для взвешивания. Сегодня основной вид продукции – навесная и прицепная сельскохозяйственная техника для посева, почвообработки, кормозаготовки, ухода за посевами. Всего группа производит 3 тыс. наименований различной техники. Имеет представительства в 21 стране мира. География производства охватывает Францию, Голландию, США, Бразилию, Аргентину, общий штат сотрудников – свыше 5 тыс. человек. Оборот группы составляет 1 млрд евро в год, и его планируется довести до 1,4 млрд евро к 2020 году. В России с декабря 2007 года работает дочерняя компания – ООО "Кун Восток". По данным "СПАРК-Интерфакс", зарегистрирована она в Воронеже. В 2017 году сработала с выручкой более 2 млрд рублей и чистой прибылью в 19,7 млн рублей. Собственником с 2010 года является французское АО "КУН". Головная компания – Bucher Industries AG (Швейцария).

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