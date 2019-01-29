Системный оператор заключил договоры оказания услуг по НПРЧ и РРСК

АО "СО ЕЭС" определило исполнителей услуг по обеспечению системной надежности в ЕЭС России – по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в первом полугодии 2019 года и регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии (РРСК) в 2019 году.

Отбор состоялся в декабре 2018 года. Решения комиссии по проведению отбора опубликованы на официальном сайте АО "СО ЕЭС".

По итогам конкурентного отбора услуги по НПРЧ в первой половине 2019 года будут оказывать 13 субъектов электроэнергетики: АО "Интер РАО – Электрогенерация", АО "Нижневартовская ГРЭС", ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ", АО "Татэнерго", ПАО "Фортум", ПАО "Юнипро", ООО "Башкирская генерирующая компания", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "Т Плюс", ПАО "Энел Россия", АО "ЕвроСибЭнерго" и ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация". Для оказания услуг по НПРЧ отобрано 79 энергоблоков на 30 тепловых электростанциях и 2 гидрогенератора на гидроэлектростанциях с величиной совокупного объема резервов первичного регулирования ±1489,455 МВт, что полностью удовлетворяет спрос на услуги по НПРЧ.

Отбор субъектов электроэнергетики для оказания услуг по РРСК осуществлен путем запроса предложений у субъектов электроэнергетики о готовности оказывать услуги в 2019 году. По итогам отбора в оказании услуг по РРСК будут участвовать 33 гидрогенератора на девяти электростанциях трех генерирующих компаний: ПАО "РусГидро", ПАО "ТГК-1", АО "ЕвроСибЭнерго".

По итогам проведенных отборов со всеми компаниями заключены договоры оказания услуг по обеспечению системной надежности. Все они заключены в электронной форме с применением электронной подписи.

Отбор тепловых электростанций для оказания услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) в 2019 году будет проведен перед началом паводкового периода.

Информация о Перечне субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в ЕЭС по итогам проведенных отборов, опубликована на официальном сайте АО "СО ЕЭС".