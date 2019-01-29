Ученые из Красноярска разработали технологию повышения термостойкости проводов для ЛЭП

По данным краевого фонда науки, выпускаемая с помощью новой технологии продукция не уступает по характеристикам западным аналогам

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) разработали технологию изготовления кабельно-проводниковой продукции для линий электропередачи с повышенной термостойкостью. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

"Молодые ученые Сибирского федерального университета разработали технологию изготовления кабельно-проводниковой продукции для линий электропередачи, способную сохранять прочностные свойства при воздействии высоких температур", - говорится в сообщении. Проект был поддержан Красноярским краевым фондом науки и Российским фондом фундаментальных исследований в рамках конкурса фундаментальных исследований.

Как уточнили ТАСС в краевом фонде науки, разработчики получили от обоих фондов поддержку в размере 700 тысяч рублей, также они получат еще дополнительные средства от РФФИ, но размер этой суммы пока не определен.

Повышение термостойкости стало возможным благодаря внедрению в состав алюминиевых сплавов циркония, а также применению совмещенных технологий обработки металлов - совмещенного литья, прокатки-прессования и двухступенчатого отжига. Это позволяет выпускать проводниковую продукцию, структура и свойства которой будут оставаться стабильными в процессе эксплуатации с нагревом до 180 градусов.

По словам представителя фонда науки, данная технология уже прошла апробирование на Иркутском алюминиевом заводе. Изготавливаемая с помощью новой технологии продукция не уступает по характеристикам западным аналогам.

ТАСС