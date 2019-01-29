В России ограничат число регионов с особым статусом на рынке электроэнергетики

Количество регионов, в которых действуют специальные нормы функционирования рынка электрической энергии, будет ограничено девятью субъектами РФ. Такой правительственный законопроект был поддержан на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике 29 января.

Как пояснил зампредседателя комитета Юрий Фёдоров, документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике". Речь идёт об особенностях поставки электроэнергии определённым регионам по регулируемым ценам. Ранее перечень таких регионов закреплялся правительственным актом.

"Законопроектом предлагается установить ограничение на включение новых территорий в перечень субъектов РФ, территории которых Правительством могут быть отнесены к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования рынка электрической энергии", — сказал Юрий Фёдоров.

В перечень регионов, для которых Правительство ранее уже установило особенности функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии, сегодня входят республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия — Алания, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика.

Парламентская газета