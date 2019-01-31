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Производство

На заводе "Псковкабель" погасили долги по зарплате и сохранили штат сотрудников

Компания "Современные кабельные технологии" (SKT Group) по договору с конкурсным управляющим начало производственную деятельность на Псковском кабельном заводе. Об этом с пресс-конференции 31 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За счёт собственных средств SKT Group начал выплату задолженностей по зарплате за декабрь 2018 года - январь 2019 года сотрудникам Псковского кабельного завода. Все работники предприятия переведены в SKT Group с сохранением зарплаты и условий труда. 

Представитель конкурсного управляющего Александр Панин напомнил, что 18 декабря 2018 года арбитражный суд признал кабельный завод несостоявшимся банкротом, в связи с этим был утверждён конкурсный управляющий, которым стала Анна Камбарова.

Директор ООО "Современные кабельные технологии" Александр Бычков пообещал не допустить сокращения штата. По его словам, на предприятии остались 99% сотрудников. Сейчас в штате - более 350 человек. "Мы завод запустили, завод работает. 23 января завезли материалы, погасили долги по зарплате, долг по энергоресурсам погасим до февраля. Наша цель - сохранить социально значимое предприятие, которое работает в регионе с 1964 года. Бренд "Псковкабель" мы хотим сохранить. Заключены все контракты с поставщиками сырья. 99% налогов будет платится в регион", - рассказал Александр Бычков.

Коммерческий директор ООО "Современные кабельные технологии" Михаил Захаров уточнил, что уже сформирован портфель заказов на 150 тонн. "Ведется очень активная работа с потребителями по заключению новых договоров. Порядка 150 договоров уже подписаны", - добавил он.

Начальник юридического отдела ООО "Современные кабельные технологии" Елена Телеш подчеркнула, что сотрудники предприятия даже в процедуре банкротства завода с небольшими остановками работы "никоим образом не пострадали". "Зарплаты выплачены без задержек, люди к Новому году вышли с деньгами. Производство не останавливается, а будет работать с еще большими объемами заказов. Для Пскова это хорошая ситуация: на улицу не отправлен ни один человек из тех, кто захотел продолжить работать на предприятии", - заявила Елена Телеш.

В заключение генеральный директор "РусКабель" Александр Гусев добавил, что на заводе планируется расширение штата и увеличение объемов производства в течение года в 2 раза. 

 

"Псковское агентство информации"

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