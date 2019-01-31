Псковский кабельный завод возобновил свою работу в полном режиме

Награды завода Псковкабель за участие в отраслевых конкурсах и выставках Александр Бычков, директор SKT group

31 января 2019 на площадке Псковского кабельного завода прошла пресс-конференция, организованная SKT group, официально анонсировавшая информацию об аренде оборудования и производственных площадей АО «Псковкабель» компанией ООО «Современные Кабельные Технологии», входящей в структуру Группы компаний Akron Holding. Мероприятие посетили представители региональных СМИ, а также генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев.

Псковский кабельный завод, основанный в 1964 году, ориентируется на производство широкого спектра кабельно-проводниковой продукции: силового и контрольного кабеля, обмоточных проводов и других позиций; номенклатурный перечень компании состоит из более 17 000 маркоразмеров. Качество продукции завода неоднократно отмечено дипломами отраслевых конкурсов и выставок. Однако, ввиду финансовых затруднений, в 2018 году предприятие столкнулось с процессом банкротства и введением конкурсного управления.

Александр Бычков, директор SKT group («Современные Кабельные Технологии»), рассказал участникам пресс-конференции о состоянии завода и дальнейших планах его работы на ближайшую перспективу. Ключевая цель компании, которая заключается в сохранении социально значимого для региона предприятия и его коллектива, состоящего из более чем 350 человек, на данным момент выполняется в полной мере — SKT group активно работает над решением сформировавшихся проблем, с намерениями дальнейшего развития и вывода на новый уровень завода Псковкабель.

«На сегодняшний день завод запущен и полностью функционирует; всем сотрудникам предприятия было предложено перейти в нашу компанию, на тех же условиях, на что 99% из них согласились. Мы погасили заработную плату за декабрь за счет собственных средств еще до наступления Нового года, в данный момент производим расчет заработной платы за январь, которая будет выплачена в ближайшие дни – долгов перед сотрудниками нет», - рассказал журналистам Александр Бычков.

SKT group работает над устранением кредиторской задолженности АО «Псковкабель», в том числе ведет переговоры с поставщиками энергоресурсов о реструктуризации долга — эти расходы будут закрыты за счет средств арендатора уже в течение февраля-марта 2019 года, а последующие поставки газа и электроэнергии будут производится на имя новой компании.

По словам Михаила Захарова, коммерческого директора SKT group, у завода на данный момент уже сформирован портфель заказов на 150 тонн готовой продукции, которые уже обеспечены всем необходимым сырьем. Ведется активная работа с потребителями по заключению новых договоров, более 100 из них на данный момент находятся в работе. Контракты с поставщиками материалов и сырья уже заключены.

Начальник юридического отдела SKT group Елена Телеш, оказавшаяся в числе перешедших в новую компанию сотрудников и являясь представителем от трудящихся, рассказала о позитивном настрое в коллективе, поддерживающего происходящие изменения: «Наши сотрудники, несмотря на процедуру банкротства, в которой завод находится в данный момент, с учетом небольших остановок производства, не пострадали ни в материальном плане, ни в остальных. Главная цель была достигнута – никто не потерял работу, все осуществили переход в новое предприятие добровольно. Сегодня завод продолжает работу, живет новой жизнью, сохранив штат, что немаловажно для самого города. Все происходит достаточно позитивно».

Пресс-конференция завершилась обширной экскурсией участников мероприятия по производственной площадке завода и общением с коллективом «Псковкабель». В ближайшее время на портале появятся новые подробности и информация о состоянии завода. Оставайтесь с нами и следите за развитием событий!

AKRON HOLDING

Группа компаний AKRON HOLDING - одно из крупнейших промышленно-металлургических предприятий России. За 17 лет успешной работы AKRON HOLDING прошел путь от регионального ломопереработчика до крупнейшего независимого ломозаготовительного холдинга страны с представительствами более чем в 20 регионах России, Казахстана, Киргизии и Прибалтики. При этом, холдинг продолжает развиваться, осваивая новые рынки и направления деятельности. Холдинг располагает серьезными производственными мощностями, потенциал и возможности компании растут каждый год. Сегодня в AKRON HOLDING объемы заготовки лома черных металлов превышают 790 тысяч тонн в год, цветных металлов — 160 тысяч тонн в год.