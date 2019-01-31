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Производство

IEK GROUP представляет усиленные рамку и суппорт на 2 модуля IEK®

IEK GROUP представляет усиленные рамку и суппорт на 2 модуля IEK®

1 февраля 2019, 13:45
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP информирует вас о том, что в 2018 году в продажу поступили рамка и суппорт универсальные на 2 модуля IEK® с улучшенными техническими и потребительскими характеристиками. Данная продукция предназначена для организации системы кабель-каналов ПРАЙМЕР IEK®.

При производстве суппорта были доработаны технологическая оснастка и материал, что позволило существенно усилить ребра жесткости. В результате:

  • Улучшены все показатели по ГОСТ Р МЭК 61084-2-1 п.10.5 (испытания на стойкость к внешним механическим воздействиям).
  • Улучшены физико-механические свойства суппорта, сохраняющего повышенные характеристики и при температуре монтажа −15 °С.

 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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