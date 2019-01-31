IEK GROUP представляет усиленные рамку и суппорт на 2 модуля IEK®

IEK GROUP информирует вас о том, что в 2018 году в продажу поступили рамка и суппорт универсальные на 2 модуля IEK® с улучшенными техническими и потребительскими характеристиками. Данная продукция предназначена для организации системы кабель-каналов ПРАЙМЕР IEK®.

При производстве суппорта были доработаны технологическая оснастка и материал, что позволило существенно усилить ребра жесткости. В результате: