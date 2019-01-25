Под Воркутой построены две ЛЭП для радиолокационной станции ракетного щита России

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (входит в ГК "Россети") построил под Воркутой две линии 110 кВ для электроснабжения объектов воздушно-космических сил Министерства обороны РФ. Один из них - надгоризонтная радиолокационная станция (РЛС) нового поколения "Воронеж", способная обнаруживать космические и аэродинамические цели, в том числе баллистические и крылатые ракеты на дальности до 6000 километров.

Для подключения стратегического объекта всего за 14 месяцев энергетики построили 31 километр линий электропередачи и заменили 2 км провода на действующей линии 110 кВ.

Общая стоимость проекта - 325 млн рублей, а его уникальность в том, что в условиях Заполярья впервые применены стальные многогранные опоры при строительстве линий 110 кВ. Установлены 226 решетчатых и многогранных опор с усиленными фундаментами, рассчитанными на эксплуатацию в районах вечной мерзлоты. Проектировщики увеличили толщину стенок конструкций, и теперь эта модификация может выдержать ветровую нагрузку до 40 метров в секунду и слой гололеда до 30 мм на опоре.