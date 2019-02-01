Все доклады международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика" получили индекс цитирования Scopus

На базе НИУ "МЭИ" 27 и 28 сентября при поддержке Молодёжной секции и Подкомитета B5 РНК СИГРЭ прошла международная молодёжная научно-техническая конференция IEEE "Релейная защита и автоматика".

В конференции приняли участие 89 человек: студенты, преподаватели и молодые специалисты ведущих компаний электроэнергетической области.

В рамках работы конференции был заслушан 31 доклад по следующим направлениям:

концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей;



вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА;



повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов;



концептуальные вопросы разработки и применения "цифровой подстанции", включая оценку показателей надежности;



вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).

В ближайшее время откроется регистрация на вторую конференцию "Релейная защита и автоматика", которая также пройдет на базе НИУ МЭИ.