Все доклады международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика" получили индекс цитирования Scopus

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1 февраля 2019, 12:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
На базе НИУ "МЭИ" 27 и 28 сентября при поддержке Молодёжной секции и Подкомитета B5 РНК СИГРЭ прошла международная молодёжная научно-техническая конференция IEEE "Релейная защита и автоматика".
В конференции приняли участие 89 человек: студенты, преподаватели и молодые специалисты ведущих компаний электроэнергетической области.
В рамках работы конференции был заслушан 31 доклад по следующим направлениям:
В ближайшее время откроется регистрация на вторую конференцию "Релейная защита и автоматика", которая также пройдет на базе НИУ МЭИ.