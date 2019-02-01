 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Все доклады международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика" получили индекс цитирования Scopus

Все доклады международной молодёжной научно-технической конференции IEEE Релейная защита и автоматика получили индекс цитирования Scopus

1 февраля 2019, 12:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

270 просмотров

На базе НИУ "МЭИ" 27 и 28 сентября при поддержке Молодёжной секции и Подкомитета B5 РНК СИГРЭ прошла международная молодёжная научно-техническая конференция IEEE "Релейная защита и автоматика".

В конференции приняли участие 89 человек: студенты, преподаватели и молодые специалисты ведущих компаний электроэнергетической области.

В рамках работы конференции был заслушан 31 доклад по следующим направлениям:

  • концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей;
  • вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА;
  • повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов;
  • концептуальные вопросы разработки и применения "цифровой подстанции", включая оценку показателей надежности; 
  • вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).

В ближайшее время откроется регистрация на вторую конференцию "Релейная защита и автоматика", которая также пройдет на базе НИУ МЭИ.

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Одобрены проекты строительства 6,7 ГВТ офшорной ветровой генерации в китайской провинции Цзянсу
Одобрен проект строительства 2 ГВТ ГЭС в провинции Сычуань в Китае
На Гавайях планируется строительство энергетических комплексов, включающих СЭС и накопители энергии
Приглашаем к работе в новых рабочих группах исследовательских комитетов СИГРЭ B2 и D1
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно