Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" направит 156,6 миллионов рублей на ремонтную программу 2019 года

Филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") утвердил план ремонтной программы на 2019 год, в соответствии с которым на ремонт и техобслуживание энергообъектов будет направлено 156,6 млн рублей.

В рамках мероприятий по оптимизации затрат, большая часть ремонтных работ на сумму 128,7 млн рублей или около 82 %, будет выполнена собственными силами филиала, что позволит сократить издержки, провести ремонт и техобслуживание энергообъектов более качественно. Работы на сумму 27,8 млн рублей выполнят силами подрядные организации.



В частности, планом ремонтной программы предусмотрен капитальный и текущий ремонт 355,6 км линий электропередачи различного класса напряжения, техобслуживание более 6,5 тыс. км линий электропередачи, на которых заменят около 1200 изношенных изоляторов, более 240 км провода, на почти 700 опорах будут проведены работы по замене, усилению и ремонту их фундаментов, на 365 опорах энергетики выполнят ремонт контуров заземления. Проведут энергетики и работы по расчистке просек в охранной зоне линий электропередачи на площади почти 21 га и для обеспечения электробезопасности вырубят около 600 деревьев, угрожающих падением на провода воздушных линий.



Ремонтные работы запланированы на 74 трансформаторных подстанциях 0,4-10 кВ, где специалисты филиала отремонтируют 43 трансформатора и проведут техобслуживание оборудования.

На подстанциях 35-110 кВ будет произведена замена девяти вводов, выполнен капитальный и текущий ремонт 202 силовых трансформаторов, около 250 выключателей, почти 350 отделителей, короткозамыкателей и разъединителей, а также свыше 1 200 единиц другого оборудования.



Кроме того, в течение года будет проведен ремонт и техобслуживание оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики, каналов линейной связи и телемеханики, производственных зданий и сооружения, автотранспорта и спецтехники.



Запланированные в рамках ремонтной программы работы пройдут в строгом соответствии с утверждённым графиком, что позволит филиалу МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" подготовить свои энергообъекты к осенне-зимнему периоду в срок и улучшить качество электроснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.